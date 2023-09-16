لقطة مرعبة .. شخص يوثق مشهدا لا يصدق في ولاية أمريكية

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تمكن أحد الأشخاص من توثيق مشهدا مرعبا بكاميرا هاتفه، وذلك في ولاية يوتاه الأمريكية.





اشتعال النيران

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وقال أحد الأشخاص على متن قارب الإنقاذ إنهم لم يكونوا على علم بما سيحدث بعد رؤيتهم لتلك النيران الهائلة التي أخذت تلتهم القارب ولكنهم لم يتمكنوا من الوقوف مكتوفي الأيدي وانتظار المساعدة.



القفز سريعا

وأوضح أنهم بادروا إلى الاقتراب وحث الأشخاص المتواجدين على متن ذلك القرب بالقفز عنها بأسرع وقت واللجوء إليهم.









https://twitter.com/cnnarabic/status/1703071257116266901

وعندما كانت عائلة تتحرك مسرعة لإنقاذ عائلة أخرى عندما اشتعلت النيران في قاربهم المنزلي العائم، وقد وثقت الكاميرا عملية الإنقاذ تلك.