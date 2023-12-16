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مفاجأة.. تطبيق يخبرك بعدد السعرات الحرارية بمجرد تصوير الطعام

الطعام
طعام
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قال المؤسس والرئيس التنفيذي توشار فاشيشت: “إن تطبيق Healthify قادر على إخبارك بالضبط بعدد السعرات الحرارية الموجودة في طعامك.

التطبيق يتعرف على الوجباتاضافة اعلان

وأوضح أن ذلك سيكون فقط عن طريق التقاط صورة لما تأكله، كما يمكنه التعرف على أكثر من مليون نوع من الأطعمة.
وقال إن برنامج الدردشة الآلي الشهير الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي سيكتشف فقط أن الوجبة هي، على سبيل المثال، سلطة، بينما سيكتشف Healthify النوع الدقيق. وأضاف إنه يعتقد أن التطبيق دقيق بنسبة 90 % تقريبًا، بناءً على تعليقات العملاء.

نصائح حول الطعام

ويأتي التطبيق مع ميزات أخرى، بما في ذلك مدرب الصحة AI. ويقدم للمستخدمين نصائح حول الطعام وممارسة الرياضة بناءً على أهدافهم، مثل فقدان الوزن أو تقليل التوتر أو النوم بشكل أفضل.
ويعتبر الحفاظ على السعرات الحرارية أمر حيوي لفقدان الوزن، كما يشير أخصائيو الحميات يجب أن يتناولوا 5 حصص من الفاكهة والخضروات يوميًا وحصتين من الأسماك كل أسبوع.

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