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صحيفة تواصل الالكترونية

مع اقتراب الشتاء.. ماذا تعرف عن المطبات الهواية وخطورتها على الطائرات؟

المطبات الهوائية
المطبات الهوائية
أ أ
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مع اقتراب فصل الشتاء تكثر المطبات الهوائية التي تتعرض لها الطائرات مما يتسبب في إثارة الهلع بين الركاب.

المطلبات الهوائيةاضافة اعلان


وفي هذا السياق، طمأن محمد آل شيبان كابتن طيار في الخطوط السعودية، الجميع مؤكدا أن جسم الطائرات يتحمل مثل هذه المطلبات باختلاف أنواعها وقوتها.
وقال آل شيبان، عبر حسابه في منصة إكس "مع بداية دخول فصل الشتاء ستكثر المطبات
الهوائية التي تحدث في السماء الصافية، هذه المطبات تحدث عند مرورنا بأطراف
الرياح النفاثة أو مرورنا بين كتلتين من التيارات الهوائية وتكون على سرعات مختلفة، توجد هذه المطبات التي تسمى (CAT) عادة فوق ارتفاع 20 ألف قدم.

الطيران آمن


وأضاف أن هذا النوع من المطبات الهوائية لا يمكن رؤيتها أو رصدها على شاشة رادار الطائرة
مما يصعب على الطيار تحذير الطاقم قبل حدوثها وهذا الذي يجعلها خطيرة على الركاب
والطاقم غير الجالسين ومثبتين بحزام الأمان. 
وتابع أن قوة أحد المطبات القوية حوالي الـ (1.0g) مؤكدا أن الطائرة بإذن الله تعالى تتحمل أضعاف أضعاف هذا الرقم بمراحل.".

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