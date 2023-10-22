صورة مؤثرة لمؤذن يرفع الأذان فوق أنقاض مسجد دمرته قوات الاحتلال

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وثقت إحدى الصور المتداولة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" صورة مؤثرة لمؤذن فلسطيني.



الاحتلال يدمر المآذن:



وبحسب ما تظهره الصورة يظهر المؤذن الفلسطيني وهو يرفع الأذن لأداء الفريضة فوق أنقاض مسجد دمرته قوات الاحتلال في قصفها الأخير على المدنيين في غزة. اضافة اعلان





الاحتلال يدمر ١١ ألف منزل في غزة:



وواصلت طائرات الاحتلال قصفها العنيف لقطاع غزة، مما تسبب في تدمير أحياء سكنية وعشرات البنايات والعمارات على من فيها من أطفال ونساء.

وقدّرت وزارة الأشغال الفلسطينية في حصيلة أولية لها، من تدمير الاحتلال لأكثر من ١١ ألف وحدة سكنية بشكل كلي، وعشرات آلاف المنازل بشكل جزئي.



كما تم تدمير هائل في البنية التحتية والمرافق العامة والمدارس والمستشفيات، لافتةً النظر إلى أن طائرات الاحتلال تستخدم سياسة الأرض المحروقة في قصفها لقطاع غزة.



دخول مساعدات عبر معبر رفح:



وأفادت وكالة رويترز أمس السبت أن 20 شاحنة مساعدات عبرت معبر رفح تحمل أدوية ومعدات طبية وكميات محدودة من الأغذية.



كما نقلت وسائل إعلام عن مسؤول حدود فلسطيني أن شاحنات أممية دخلت من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح لجلب المساعدات.

