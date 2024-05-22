واقعة تدمي القلوب بمدينة عربية.. أم تلحق بابنتها بعد وفاتها بدقائق

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ذكرت وسائل إعلام عراقية واقعة مؤثرة وصادمة في محافظة البصرة، حيث توفيت أم عقب وفاة ابنتها بدقائق ونقلها للمستشفى.



وفاة أم بعد ابنتها بدقائق:



سقوط ضحايا بسبب انهيار جدار في أربيل:



وبحسب ما نقلته صحيفة "السومرية" العراقية، عن مصدر محلي في البصرة، مساء أمس، فقد توفيت طالبة ووالدتها في قضاء سفوان غرب المحافظة.وأوضح أنه في قضاء سفوان (40 كم غرب البصرة) توفيت طالبة في الصف الثالث المتوسط كانت تراجع المواد الدراسية وتستعد للامتحانات وهي تعاني من مرض في القلب.وأضاف أنه بعد نقلها الى مستشفى القضاء بدقائق لم تتحمل والدتها الفاجعة وتعرضت إلى جلطة دماغية وتوفيت في الحال.وفي واقعة أخرى وثق مقطع فيديو تناقلته وسائل إعلام عراقية مشهد انهيار جدار بسبب السيول أدى إلى وفاة وإصابة 7 أشخاص بمحافظة أربيل.ويظهر الفيديو لحظة سقوط الجدار على المارة الذين كانوا بالقرب منه عند طريق عام مجاور للمقبرة.ونقلت عن مصدر محلي في أربيل عاصمة إقليم كردستان حينها، مصرع امرأة وإصابة ثلاثة أشخاص إثر سقوط جدار مقبرة في بلدة كوري.وذكرت وكالة شفق نيوز أن جدار مقبرة في بلدة كوري بمدينة أربيل انهار بسبب الأمطار الغزيرة والسيول التي تشكلت جراء مياه الأمطار.وأوضحت أن الحادث تسبب بمصرع امرأة وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين بجروح نقلوا على إثرها إلى المستشفى.