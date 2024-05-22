طفل يدخل موسوعة جينيس بـ 4 برتقالات!

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دخل طفل يبلغ من العمر 11 عامًا من مدينة يورك بإنجلترا، موسوعة جينيس للأرقام القياسية بنجاحه في تقشير أربع حبات برتقال في دقيقة واحدة.

ووقع اختيار محطة الراديو الرقمية راديو أبسولوت على تايلور كامب من بين مجموعة من المتقدمين ليكون أول من يحاول تحقيق الرقم القياسي الجديد.





مهووس بالبرتقال



وقالت والدة كامب: "إنه مهووس بـ (برتقال) الساتسوما.. نجد القشور في كل مكان".ونجح كامب في تقشير ما يقرب من ثمانية من حبات البرتقال خلال المراحل التدريبية، لكنه وجد المهمة أكثر صعوبة أثناء محاولاته الرسمية على الهواء.وتمكن من تحقيق الهدف الذي سجلته موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وهو أربع برتقالات، في محاولته الثالثة، بحسب ما ذكرت وكالة "يو بي آي".وأكد الإنجاز الحكم الرسمي مارك ماكينلي، ليحصل كامب على لقب "Master Peeler" من قبل المضيف ديف بيري.