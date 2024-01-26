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ما حكم صبغ الشعر بالألوان وعلاقته بالوضوء ؟ "الفوزان" يُجيب

الفوزان
الشيخ الفوزان
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كشف الشيخ صالح  الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عن علاقة صبغ الشعر الذي ليس فيه شيب باللون الأسود أو الذي فيه تشبه، بالمنع من الوضوء.اضافة اعلان

حكم صبغ الشعر كاملاً بأي لون من الألوان

وأوضح في مقطع فيديو على حسابه في منصة "إكس"، أن الشيب يستحب صبغه بغير السواد من الحناء والوسمة والكتم والصفرة، أما صبغه بالسواد؛ فلا يجوز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏غيروا هذا الشيب ‏وجنبوه السواد‏"، وهذا عام للرجال والنساء

لا يجوز صبغ الشعر من دون شيب

وأضاف أن غير الشيب؛ فيبقى على وضعه وخلقته ولا يغير، إلا إذا كان لونه مشوهًا؛ فإنه يصبغ بما يزيل تشويهه إلى اللون المناسب، أما الشعر الطبيعي الذي ليس فيه تشويه؛ فإنه يترك على طبيعته؛ لأنه لا داعي لتغييره‏.‏
وبين أنه إذا كان صبغه على شكل فيه تشبه بالكافرات والعادات المستوردة؛ فلا شك في تحريمه؛ سواء كان صبغه على شكل واحد أو على أشكال، وهو ما يسمى بالتمييش‏.

حكم صبغ الشعر بما يمنع الوضوء

أما من ناحية وضع شئ على الرأس يمنع وصول ماء الوضوء، إذا كان هذه الشئ يتجمد ولا يوصل الماء للشعر فلا يجوز، أما إن كان من الأنواع التي تغير الشيب ولا تمنع الماء كالحناء والكتم، فلا بأس بها.

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