ما حكم استعمال قطرة الأذن والعين والأنف وتأثيرها على الصيام؟

تأثير قطرة العين والأذن على الصيام: اضافة اعلان



الغسيل الكلوي وتأثيره على الصيام:



حكم تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين:



أجاب الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية على سؤال بشأن تأثير استعمال قطرة العين والأنف والأذن على الصيام.وأوضح الشيخ الخثلان من خلال مقطع فيديو له على حسابه في منصة "إكس" أن قطرة العين لا تفسد الصيام وكذلك قطرة الأذن.أما قطرة الأنف إذا وصل منها شيء للجوف فإنها تفسد الصوم، بحسب ما أوضح في مقطع الفيديو.وكان الشيخ الخثلان قد أجاب أيضا على حكم استخدام الغسيل الكلوي بنوعيه وهل يفطر الصائم.وأوضح الشيخ الخثلان أن الغسيل الكلوي ينقسم قسمين :" غسيل كلوي دموي- وغسيل كلوي بريتوني".وأضاف أن الإشكال هو الغسيل الكلوي الدموي فهو يفطر الصيام لأنه يضاف للمريض أدوية وأملاح ، حيث يرتفع عنده مستوى السكر بعد الغسيل ما يجعله يشعر بالنشاط، وكأنه قد أكل شيئا.كما أوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أنه احتياطًا لرمضان نهى النبي صلى الله عليه وسلم، عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين.وأشار إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُقَدَّمُوا رمضان بصوم يوم، أو يومين إلا رجلًا كان يصوم صومًا فَلْيَصُمْهُ".وأضاف أن المقصود هنا هو "يوم الشك"، وحتى غير يوم الشك فهو داخل في هذا النهي، كمن يصوم يوم التاسع والعشرين أو يوم الثلاثين من شعبان احتياطًا لرمضان، لكونهم أخطأوا في الحساب ودخول الشهر، فهذا ورد النهي عنه.