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ما حكم استبدال الذهب القديم بالجديد؟

سعد الخثلان
الخثلان
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أجاب الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، على سؤال يسأل فيه صاحبه عن حكم استبدال الذهب القديم بالجديد.اضافة اعلان

استبدال الذهب القديم بالجديد:

وكان الشيخ الخثلان قد تلقى سؤالا عبر برنامج "الجواب الكافي" على قناة المجد يقول فيه صاحبه : "ما حكم استبدال الذهب القديم بالذهب الجديد؟ ".
وأوضح الشيخ الخثلان أن ذلك لا يكون مع اختلاف الأعيرة، لكن مع اتفاق الأعيرة كاستبدال عيار 24 بعيار مماثل 24 فإن ذلك جائز بشرط التقابض.

حكم إعطاء المرأة زوجة ابنها من الزكاة:

وفي وقت سابق أجاب أيضا الشيخ سعد الخثلان، على سؤال يسأل فيه صاحبه عن صحة إعطاء المرأة زوجة ابنها من مال الزكاة.
وكان الشيخ الخثلان قد تلقى سؤالا خلال استضافته في برنامج "يستفتونك"، عبر قناة الرسالة يقول فيه صاحبه : " هل يجوز للمرأة أن تعطي زوجة ابنها من مال الزكاة؟".
وأوضح الشيخ الخثلان أنه لا بأس بذلك لأنها فقيرة، وكونها زوجة ابنها لا يمنع من أخذها للزكاة.

إعطاء السائق من أموال الزكاة:

أيضا رد أيضا الشيخ الخثلان على سؤال من قبل ربة منزل تسأل فيه عن حكم إعطاء السائق من أموال الزكاة.
وكان الشيخ الخثلان قد تلقى سؤالا عبر قناة الرسالة تقول فيه السائلة:"أن لديها سائق تحت كفالتها لا يكفيه راتبه، فهل يجوز أن تعطيه من مال الزكاة".
وأجاب الشيخ الخثلان أنه يجوز ذلك بثلاثة شروط : أولها "ألا يربط بين الزكاة وهذا العمل"، بحيث يعطيه الزكاة كأي شخص، لا لأجل أن يجود عمله.
أما الشرط الثاني فهو أن يكون هذا السائق مستحقا، والشرط الثالث "ألا يتبع هذه الزكاة بمنّة ولا أذى".

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