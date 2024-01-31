تجمع حولها 300 ألف شخص.. ماكينة صراف آلي تصرف 5 أضعاف المبلغ

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أصاب عطل جهاز الصراف الآلي التابع لبنك الدولة الهندي (SBI) من منطقة باريلي في ولاية أوتار براديش، ما جعله يصرف للعميل خمسة أضعاف الأموال التي كان يسعى إلى سحبها. اضافة اعلان





ماكينة صراف آلي تصرف 5 أضعاف المبلغ



300 ألف شخص سحبوا أموالاً



على الرغم من إغلاق ماكينة الصراف الآلي بعد وقت قصير من الإبلاغ عن الخلل، إلا أن عدداً كبيراً من الأشخاص قد قاموا بسحب أموال من الماكينة التي تصرف 5 أضعاف المبلغ، وفقًا لـ"صحيفة البيان" نقلاً عن موقع news9live.واستمر الخلل لمدة ثلاثة أيام من 24 يناير إلى 26 يناير الحالي، وبعد أن انتشر خبر العطل كالنار في الهشيم، بدأت أعداد غفيرة من الأشخاص بالتجمع حول ماكينة الصراف الآلي وأشارت بعض التقارير إلى أن ما يقرب من 300.000 شخص سحبوا أموالاً خلال الفترة المذكورة، وطالب البنك ممن قاموا بعملية السحب خلال فترة العطل إعادة الأموال.واكتشف العطل عندما ذهب أحد العملاء إلى ماكينة الصراف الآلي لسحب أموال، فأصيب بالصدمة بعد أن تلقى خمسة أضعاف المبلغ الذي أراد سحبه، فقرر سحب الأموال مرة أخرى وهذه المرة أيضًا، حصل على أموال أكثر مما أراد.