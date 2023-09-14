بعد هروبه من سجن أمريكي بطريقة مذهلة.. لحظة القبض على سجين برازيلي

أ أ



وثق مقطع فيديو متداول، لحظة القبض على السجين البرازيلي الهارب دانيلو كافالكانتي بولاية بنسلفانيا بعد أسبوع من البحث عنه بعدما تسبب في حالة من الحرج الشديد للشرطة الأمريكية بعد تداول مقطع الهروب الكبير. اضافة اعلان

وفي وقت سابق، ثق مقطع فيديو لحظة هروب سجين من داخل سجن مركزي في أمريكا بطريقة لا تصدق وفي ثوان معدودة.





الهروب من السجن



الانفلات الأخلاقي:



وخلال الفيديو تمكن السجين من الهروب بطريقة غريبة إذ استخدم كلتا يديه ورجليه للهروبوفي لمح البصر تمكن السجين من الذهاب إلى السقف ومن ثم بدأ رحلة الهروب.وتشهد الولايات المتحدة حالات هروب متكررة من داخل السجون خاصة في ظل ضعف الرقابة من جانب حراس السجن.والولايات المتحدة واحدة من أكثر دول العالم التي تشهد جرائم مختلفة سواء قتل أو سرقة أو غيرها كما تشهد حالات من الانفلات الأخلاقي بين الشباب.