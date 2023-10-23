كاتب يحذر من خطر أحدث المنجزات البشرية: تعطل عقل الإنسان

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قال الكاتب يوسف القبلان، إن استعانة البعض ببرنامج الـ(شات جي بي تي) لكتابة الخطابات يذكره بالآباء والأجداد الذين لم يتعلموا القراءة والكتابة، وكانوا يستعينون بالمتعلمين لقراءة ما يصلهم من رسائل والرد عليها". اضافة اعلان

وأوضح عبر صحيفة "الرياض"، الفرق بين تلك الاستعانة (في الماضي) والاستعانة الحديثة بالتقنية هي أن الأولى بين إنسان وإنسان، والثانية بين إنسان وآلة.





تقنية الذكاء الاصطناعي



تعطيل العقل عن العمل



وتابع: "حاليًا يستخدم الإنسان تقنية الذكاء الاصطناعي لإعداد الخطابات والإيميلات كأنه يشتري بطاقات تهنئة جاهزة تستخدم في كل المناسبات ومع الجميع فهي بلا روح مثلها مثل رسائل التهنئة على الواتس التي توزع على الجميع بضغطة زر".ولاحظ القبلان: "في هذا الزمن أن بعض الطلاب خريجي الجامعات لا يجيدون كتابة خطابات باللغة العربية!".وفيما استعرض القبلان استخدامات برنامج الدردشة الإلكترونية متنوعة تشمل كتابة المقالات والقصص والأشعار، وكذلك تأليف النكات، علق قائلاً: "وهكذا يسعى الإنسان وهو بكامل قواه العقلية إلى التزام المقاعد وتقييد عقله وحركته بقيود التقنية التي تتمادى في تحويله إلى متفرج".ومضى إلى القول: "حقيقة الأمر أن الإنسان فعل ذلك برغبته وأصبح يستمتع بدور المتفرج على الآلة التي صنعها بعقله لتعطل تفكيره!!".