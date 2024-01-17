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صحيفة تواصل الالكترونية

كاتب: شبكات التواصل الاجتماعي أغرقتنا في بحر من السطحية والتسرع والسذاجة

وسائل التواصل
منصات التواصل الاجتماعي
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انتقد الكاتب فاضل العماني، الاعتماد المتزايد على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يؤدي إلى الغرق في بحر من السطحية والتسرع والسذاجة.اضافة اعلان

تغول وسائل التواصل في حياة الناس

وعلق العماني في مقال نشرته صحيفة "الرياض"  على تغول وسائل التواصل في حياة الناس، الأمر الذي كان له انعكاساته السلبية على مصادر المعرفة لديهم.
وكتب قائلاً: "قبل هذا الطوفان الكبير من هذه التطبيقات والبرامج، كانت المجتمعات بمختلف أشكالها ومستوياتها، تتمتع بقدر لا بأس به من الاهتمام والحرص أثناء تعاطيها مع العلوم والمعارف والخبرات والتجارب والفنون والآداب والثقافات، وكانت تُقاوم كل مظاهر الكسل والتراخي التي تُصيب نخبها ومكوناتها". 
وتابع: "قبل ظهور هذه الشبكات المثيرة، كانت تُعاني كل المجتمعات، ولكن بنسب متفاوتة طبعاً، من تدني نسب القراءة والمطالعة والاهتمام والجدية في تناول العلوم والمعارف، فما الحال الآن، وسط هذا الزحام الشديد من هذه الشبكات والتطبيقات؟".

منصات التواصل المصادر الأولى لاستقاء الأخبار والقناعات

وأضاف: "الآن، أصبحت العناوين والصور واللقطات التي تبثها بشكل لحظي شبكات التواصل الاجتماعي، هي المصادر الأولى التي نستقي منها أخبارنا وقناعاتنا، والتي تؤثر بشكل كبير على قراراتنا وأحكامنا، وهنا تكمن الخطورة، فمواقع التواصل الاجتماعي هي من تُشكّل ذائقتنا وهي من ترسم خريطة ثقافتنا، هي الآن من تقودنا، من حيث نعلم ومن حيث لا نعلم".
وأشار الكاتب إلى أنه "في هذه المرحلة الحديثة والمثيرة، لم يعد الكتاب أو التلفزيون أو الإذاعة أو المصادر الأخرى الرصينة، هي التي تُرضي شغفنا وتروي ظمأنا، بل هي تُعاني وتتعرض للكثير من الضغوطات والتحديات، بل وإلى الكثير من الإقصاءات والتحولات".

تراجع القراءة في عصر السوشيال ميديا

وعلى ضوء الاعتماد المتزايد على وسائل التواصل الاجتماعي، يقول الكاتب: "لم نعد نملك القدرة الذهنية التي تُساعدنا على قراءة كتاب من عشرات الصفحات، بعد أن كنا نلتهم المجلدات والموسوعات. لم نعد نملك الصبر لمعرفة تفاصيل الأشياء التي تؤهلنا للحكم بعقلانية عليها. لم نعد نُمارس العمق الذي يُتيح لنا الفرصة لفرز واختيار الأفكار والقناعات التي نؤمن بها". 
وخلص إلى القول: "لقد استطاعت مواقع التواصل الاجتماعي، أن تُغرقنا في بحر من السطحية والتسرع والسذاجة، فأصبحت حياتنا مجرد مرور سريع على لوحة مفاتيح مغرية ومثيرة، تُلهينا أكثر، بل تأخذنا إلى متاهات وفضاءات لا تنتهي".
وشدد الكاتب على أن الأمر يتطلب "الكثير من الذكاء والكفاءة، لكي نستفيد من كل تلك المنصات والتطبيقات التي تتمظهر وتتكثف في كل تفاصيلنا الصغيرة والكبيرة"، داعيًا إلى أهمية استخدام وسائل التواصل بكل ذكاء وحكمة.

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