قنابل موقوتة.. 4 وسائل للاستخدام الآمن لأواني الضغط في المنازل والمطاعم (فيديو)

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حذر د. فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، من خطورة أواني الضغط المنزلية أو تلك الضخمة التي تستخدم في المطاعم والاستراحات.





الاستخدام الآمن لأواني الضغط



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وقال الخضيري "من مباديء السلامة المنزلية استخدام أواني الضغط بالطريقة الآمنة وضمان ما يلي لتجنب أي مخاطر لانفجارها:

- الاستخدام بطريقة آمنة

- الإغلاق الجيد والمحكم

- ضمان وضع صمام ضغط الحرارة الذي يفتح التفريغ الهوائي قبل انفجار القدر

- أهمية ضبط صمام ضاغط الحرارة جيدا

ونشر الخضيري مقطع فيديو لانفجار إناء ضغم كبير في أحد المطاعم وعلق عليه بقوله : "إن الوفيات بسبب ذلك الاهمال تسجلها غرف الطواريء ( الحمدلله هذا سلِم وبجروح خفيفة وحروق لكن هناك حالات صار لها وفيات".

وتفصيلا أظهر المقطع، انفجار ضخم لإناء ضغط في أحد المطاعم وإصابة أحد العاملين بجروح متوسطة، وكاد يفقد حياته بسبب الخطأ في استخدام أواني الضغط.

وينصح الخبراء بشراء أواني الضغط من مصادر موثوقة وآمنة، وبالضمان لمنع وقوع أي أخطار أثناء استخدامها.





