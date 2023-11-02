في 6 خطوات.. إليك كيفية اتباع النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط

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يعد النظام الغذائي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، أحد أشهر الأنظمة الغذائية في العالم.

ويتضمن الأسماك والبروتين الخالي من الدهون والفواكه والخضراوات، وقد تم ربطه بالعديد من الفوائد الصحية بدءًا من خفض الدهون إلى التقدم العصبي في مكافحة الخرف وتعزيز صحة القلب. اضافة اعلان

وفقًا للخبراء، فإن النظام الغذائي - الذي توج بأنه الأفضل بشكل عام لمدة ست سنوات على التوالي من قبل شبكة "يو إس نيوز آند وورلد ريبوورت" الأمريكية يمكن أن يوقف الوفاة المبكرة، بحسب صحيفة "نيويورك بوست".

وقالت اختصاصية التغذية الإسبانية ألبا سانتاليسترا لموقع "إنسايدر: "إنه مزيج من التغذية ومستويات النشاط البدني، وكذلك البيئة الاجتماعية".

وقدمت سانتاليسترا، ستة نصائح لجعل اتباع النظام الغذائي المتوسطي ممتعًا كما هو الحال في دول البحر الأبيض المتوسط، وفي النهاية أكثر نجاحًا.





شارك الآخرين الطعام



إعداد وجبات الطعام بالمنزل



قم بتبديل مصادر البروتين



زيت الزيتون



المكسرات



الخضراوات



قالت سانتاليسترا عن تكوين ذكريات سعيدة مرتبطة بتناول الأطعمة الصحية: "إن البيئات الاجتماعية في دول البحر الأبيض المتوسط مهمة للغاية".وأوصت بمشاركة الوجبات مع الأصدقاء أو العائلة أو حتى زملاء العمل لإضفاء المزيد من البهجة على التجربة.أوضحت سانتاليسترا أن الطريقة الرائعة لتجنب الأطعمة المصنعة هي طهي وجبة واحدة على الأقل يوميًا كوسيلة للحصول على طعام طازج يوفر أيضًا المال مقارنة بالطلب أو تناول الطعام بالخارج.ومن المهم الاستمتاع بمجموعة متنوعة من مصادر البروتين مثل اللحوم والأسماك والبيض والعدس، وفقًا لاختصاصية التغذية.الهدف من الحصول على بروتين مختلف في كل وجبة أمر مهم لتقليل أي ضرر قد يأتي من تناول الكثير من مجموعة غذائية واحدة.قالت سانتاليسترا إن زيت الزيتون موجود كمصدر رئيس وصحي للدهون في النسخة الإسبانية من النظام الغذائي المتوسطي.ويلعب زيت الزيتون أيضًا دورًا في امتصاص العناصر الغذائية من الأطعمة مثل أوراق السلطة، خاصةً عند دمجه مع الخضار لإضافة النكهة.توصي سانتاليسترا بتناول المكسرات الصحية الغنية بالدهون كوجبة خفيفة في منتصف الصباح وحتى منتصف بعد الظهر.شددت سانتاليسترا على أن الخضراوات هي العامل الرئيس في نجاح النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط، فهي تعزز الألياف والفيتامينات والمعادن والصحة بشكل عام.