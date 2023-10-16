لاتفوتك.. 6 وجبات خفيفة يتناولها الأشخاص الأطول عمرًا على وجه الأرض

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تشتهر ما تعرف بـ "المناطق الزرقاء"، المنتشرة حول العالم، وهي: إيطاليا واليونان وكوستاريكا واليابان وكاليفورنيا بارتفاع معدلات الأعمار بين سكانها، حيث يصل عمرهم في كثير من الأحيان إلى 100 عام وأكثر. اضافة اعلان

وهؤلاء السكان من أقطاب مختلفة من الأرض يتشاركون في صيغ مشتركة عندما يتعلق الأمر بالحياة الصحية، ويشمل ذلك الطعام الذي يتناولونه وبالطبع الوجبات الخفيفة، وفقًا للمؤلف دان بوتنر وفريق العلماء الذين ابتكروا فكرة المناطق الزرقاء بعد دراسة المعمرين في هذه المناطق.

وفيما يلي بعض الوجبات الخفيفة والصحية التي يتناولها هؤلاء الأشخاص الأطول عمرًا في العالم، وفق ما أوردت صحيفة "ذا صن":





1. الفشار



2. فول الصويا



3. الحمص المقرمش



4. المكسرات



5. الفاكهة الطازجة



6. فاصوليا بالحمص



حاول شراء الحبوب الكاملة المحملة بمضادات الأكسدة والألياف، اغمسها بنفسك في زيت الزيتون أو زيت جوز الهند، مع رش مع قليل من الملح.وإذا كنت تريد القليل من النكهة الإضافية، يمكن إضافة بعض الكركم أو الخميرة الغذائية للجبن أو الأعشاب الطازجة أو المجففة أو حتى القرفة.وفقًا لبحث دان، تعد الأطعمة التي تحتوي على فول الصويا مثل فول الصويا والتوفو والميسو من العناصر الأساسية في النظام الغذائي التقليدي في أوكيناوا باليابان، وهي إحدى المناطق الزرقاء الشهيرة.وينطبق الشيء نفسه على فول الصويا، الغني بالبروتين والألياف ومضادات الأكسدة مع انخفاض السعرات الحرارية.وإذا كنت معتادًا على إضافة (الإدامامي) المقشر بالملح إلى الوجبات الجاهزة اليابانية، فهذه علامة على محاولة إعداده بنفسك في المنزل لتناول وجبة خفيفة صحية.يمكنك شراء علبة من الفاصوليا المجمدة من محلات السوبر ماركت، وما عليك سوى طهيها بالبخار ورشها بالقليل من الملح أو الفلفل الأسود.إذا كنت تبحث عن بديل لرقائق البطاطس المقرمشة، فقد يصبح الحمص المحمص هو وجبتك الخفيفة الجديدة.وتعتبر الفاصوليا عنصرًا أساسيًا في النظام الغذائي لشركة "بلو زونير"، لذا فمن المنطقي أن يختاروها كوجبة خفيفة أيضًا.وكل ما عليك فعله هو وضع علبة حمص مصفاة على صينية الخبز، مع ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون وبعض التوابل من اختيارك، ثم تحميصها.وتشمل خيارات التوابل الجيدة الكمون ومسحوق الفلفل الحار والفلفل الحار والبابريكا.تعتبر المكسرات من الوجبات الخفيفة الأساسية لسكان المناطق الزرقاء. وتتميز بكونها غنية بالفيتامينات والمعادن - على الرغم من أنها تحتوي على سعرات حرارية، لذلك عليك تجنب تناولها كوجبات خفيفة.ويشمل المزيج المثالي: اللوز والفول السوداني والكاجو والجوز البرازيلي والجوز.ويمكن أيضًا إضافة البذور وبعض الفواكه المجففة مثل توت غوجي - لكن الفواكه المجففة تحتوي على سكريات، لذا التزم بحد أقصى حفنتين صغيرتين يوميًا.تعد الفاكهة الطازجة من الوجبات الخفيفة، والتي تشمل التفاح والتوت الأسود والكمثرى، والعنب والكيوي والأناناس.هناك طريقة أخرى لتجربة الفاصوليا وهي وضعها في الحمص، وإضافة النكهات مثل الثوم المشوي والفلفل الأحمر والكزبرة والليمون وحتى الأفوكادو.