الإثنين، 01 ربيع الثاني 1445 ، 16 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

لاتفوتك.. 6 وجبات خفيفة يتناولها الأشخاص الأطول عمرًا على وجه الأرض

الخضراوات والفواكه غنية بالألياف
الفواكه ضمن الوجبات الخفيفة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook


تشتهر ما تعرف بـ "المناطق الزرقاء"، المنتشرة حول العالم، وهي: إيطاليا واليونان وكوستاريكا واليابان وكاليفورنيا بارتفاع معدلات الأعمار بين سكانها، حيث يصل عمرهم في كثير من الأحيان إلى 100 عام وأكثر.اضافة اعلان
وهؤلاء السكان من أقطاب مختلفة من الأرض يتشاركون في صيغ مشتركة عندما يتعلق الأمر بالحياة الصحية، ويشمل ذلك الطعام الذي يتناولونه وبالطبع الوجبات الخفيفة، وفقًا للمؤلف دان بوتنر وفريق العلماء الذين ابتكروا فكرة المناطق الزرقاء بعد دراسة المعمرين في هذه المناطق.
وفيما يلي بعض الوجبات الخفيفة والصحية التي يتناولها هؤلاء الأشخاص الأطول عمرًا في العالم، وفق ما أوردت صحيفة "ذا صن":

1. الفشار 

حاول شراء الحبوب الكاملة المحملة بمضادات الأكسدة والألياف، اغمسها بنفسك في زيت الزيتون أو زيت جوز الهند، مع رش مع قليل من الملح. 
وإذا كنت تريد القليل من النكهة الإضافية، يمكن إضافة بعض الكركم أو الخميرة الغذائية للجبن أو الأعشاب الطازجة أو المجففة أو حتى القرفة.

2.  فول الصويا

وفقًا لبحث دان، تعد الأطعمة التي تحتوي على فول الصويا مثل فول الصويا والتوفو والميسو من العناصر الأساسية في النظام الغذائي التقليدي في أوكيناوا باليابان، وهي إحدى المناطق الزرقاء الشهيرة.
وينطبق الشيء نفسه على فول الصويا، الغني بالبروتين والألياف ومضادات الأكسدة مع انخفاض السعرات الحرارية.
وإذا كنت معتادًا على إضافة (الإدامامي) المقشر بالملح إلى الوجبات الجاهزة اليابانية، فهذه علامة على محاولة إعداده بنفسك في المنزل لتناول وجبة خفيفة صحية.
يمكنك شراء علبة من الفاصوليا المجمدة من محلات السوبر ماركت، وما عليك سوى طهيها بالبخار ورشها بالقليل من الملح أو الفلفل الأسود.

3. الحمص المقرمش

إذا كنت تبحث عن بديل لرقائق البطاطس المقرمشة، فقد يصبح الحمص المحمص هو وجبتك الخفيفة الجديدة.
وتعتبر الفاصوليا عنصرًا أساسيًا في النظام الغذائي لشركة "بلو زونير"، لذا فمن المنطقي أن يختاروها كوجبة خفيفة أيضًا.
وكل ما عليك فعله هو وضع علبة حمص مصفاة على صينية الخبز، مع ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون وبعض التوابل من اختيارك، ثم تحميصها.
وتشمل خيارات التوابل الجيدة الكمون ومسحوق الفلفل الحار والفلفل الحار والبابريكا.

4. المكسرات 


تعتبر المكسرات من الوجبات الخفيفة الأساسية لسكان المناطق الزرقاء. وتتميز بكونها غنية بالفيتامينات والمعادن - على الرغم من أنها تحتوي على سعرات حرارية، لذلك عليك تجنب تناولها كوجبات خفيفة.
ويشمل المزيج المثالي: اللوز والفول السوداني والكاجو والجوز البرازيلي والجوز. 
ويمكن أيضًا إضافة البذور وبعض الفواكه المجففة مثل توت غوجي - لكن الفواكه المجففة تحتوي على سكريات، لذا التزم بحد أقصى حفنتين صغيرتين يوميًا.

5. الفاكهة الطازجة


تعد الفاكهة الطازجة من الوجبات الخفيفة، والتي تشمل التفاح والتوت الأسود والكمثرى، والعنب والكيوي والأناناس.

6. فاصوليا بالحمص 

هناك طريقة أخرى لتجربة الفاصوليا وهي وضعها في الحمص، وإضافة النكهات مثل الثوم المشوي والفلفل الأحمر والكزبرة والليمون وحتى الأفوكادو.

اقرأ أيضا

جانب من الفيديو
5:26 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

بعد سخريته من عثرات بايدن.. سقوط مروع لعضو الشيوخ الأمريكي على سلالم طائرة

الطائرة
3:20 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

كلمة سر "مخيفة" لمرتادي الطائرات.. ولهذا لايحب أن يسمعها الركاب!

التجارة الإلكترونية
2:04 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

كيف تضاعف أرباحك وتحقق أكبر دخل في مجال التسويق عن بعد؟

مستشفى
1:08 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

"ميت" يستيقظ في المستشفى بعد ساعات من إعلان وفاته!

اقرأ أيضا

"الخثلان" يوضح مفهوم "غلبة الدين وقهر الرجال"

"لا شيء بالمجان".. طرق ووسائل خداع المتسوقين بالعروض المجانية والتخفيضات

جريمة نكراء.. سبعيني أمريكي ينهي حياة طفل مسلم بصورة وحشية بسبب فلسطين

انهيار أخلاقي.. أمريكية تتزوج من نفسها وتقيم حفلا بـ 5 آلاف دولار

5 دقائق يوميا من الجري تقيك من أمراض قاتلة

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

ة
7:16 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

"وقف الغلسة" لتشجيع الناس على صلاة الفجر.. هل سمعت به من قبل؟

المطبات الهوائية
5:42 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

مع اقتراب الشتاء.. ماذا تعرف عن المطبات الهواية وخطورتها على الطائرات؟

2023-10-15_17-20-33
5:24 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

كيف سميت الشهور العربية؟.. "الزعاق" يجيب

كسوف الشمس 44
3:27 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

"حلقة النار" يبهر الملايين في أرجاء العالم

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

صندوق التنمية العقارية
5:19 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

بعد الأحكام القضائية .. إقراض متضرري العقاري نصف مليار ريال

العمرة
5:16 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

بشرى لمعتمري هذه الدولة.. خفض رسوم التأمين الصحي لـ 88 ريالا

حساب المواطن - الدعم الشهري
5:13 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

هل يلزم الإفصاح عن العنوان الوطني للمستفيد؟ حساب المواطن يوضح

حساب المواطن
4:23 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. أوائل اختبارات القدرات والتحصيلي وأقل عمر للحصول على الدعم السكني

اختبار الأختبارات اختبارات
2:50 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

أسماء المدارس الثانوية الحاصلة على المراكز العشرة الأولى في اختبارات القدرات والتحصيلي

رقم-مرور-جدة-768x512
2:50 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

تحذير عاجل من المرور.. غرامة 900 ريال إذا قمت بهذا التصرف