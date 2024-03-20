في مثل هذا اليوم.. اندلاع حرب العاشر من رمضان عام 1390هـ

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تستعرض صحيفة "تواصل" طوال شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ، أهم وأبرز الأحداث التاريخية التي وقعت في هذا الشهر الكريم.





اندلاع حرب العاشر من رمضان عام 1390هـ



وفي مثل هذا اليوم العاشر من رمضان، وقعت عدة أحداث مهمة أبرزها، اندلاع حرب العاشر من رمضان عام 1390 هجرية.وفي العاشر من رمضان العام 1973 ميلادية عبرت القوات المصرية قناة السويس، وحطت خط بارليف وكبدت الصهاينة خسائر فادحة وألحقت بها هزيمة أفقدتهم توازنهم وكسرت غرورهم.





دور المملكة لمصر في حرب العاشر من رمضان



كان الانتصار المصري في حرب أكتوبر الذي تحتفل مصر بذكراه الـ 44 هذه الأيام ملحمة عربية خالصة شارك فيها العرب، خاصة المملكة لدعم ومساندة مصر في تلك الحرب.وكان الدعم السعودي لمصر متكاملاً، وكان على رأسه قرار الملك فيصل بن عبدالعزيز الذي أمر بقطع البترول العربي عن الغرب، حيث كان القرار بمثابة ضربة قوية فتحت الطريق للنصر العظيم.وعلى المستوى العسكري شاركت القوات السعودية في الحرب ضد الصهاينة ضمن الجبهة السورية، في الجولان وتل مرعي، وخاض الجيش السعودي معارك طاحنة مع وحدات الجيش الصهيوني المحتل، وفقًا لـ"العربية".ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد بل أرسلت المملكة أمراء ووزراء لتفقد القوات المصرية على جبهة القتال وتقديم الدعم والمساندة للقادة والشعب المصري.