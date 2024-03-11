1 رمضان 2هـ.. في مثل هذا اليوم كان أول صيام للنبي ﷺ وأصحابه

أ أ

يأتي شهر رمضان المبارك، وتأتي معه ذكريات الفتوحات والنصر والوقائع التاريخية الجليلة التي تحكي مجد الإسلام والمسلمين.

وفي رمضان، وقعت أحداث جسام غيرت ملامح التاريخ الإسلامي القديم والحديث، كأن أهمها أول رمضان صامه النبي صلى الله وسلم وأصحابه.





أول رمضان صامه المسلمون



متى فُرض الصيام على المسلمين؟



أهم الأحداث التاريخية في رمضان



وفي مثل هذا اليوم 1 من رمضان من السنة الثانية للهجرة، الموافق لـ 26 من فبراير 624م، هو أول رمضان صامه المسلمون .وفرض الصيام في عام 2 هجريًا، بعد هجرة النبي صلى الله على وسلم من مكة إلى المدينة المنورة، فكان شهر رمضان من نفس العام هو أول رمضان يصومه المسلمون.ومن المتفق عليه بين علماء المسلمين أن فرض صيام شهر رمضان نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية من الهجرة فصام صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات، وكانت وقعة بدر في السابع عشر من رمضان وكان يوم الجمعة.ومن الأحداث التاريخية التي حدث في يوم 1 رمضان:





دخول الفتح الإسلامي مصر



بدء فتح الأندلس



ففي الأول من رمضان عام 20هـ الموافق 13 من أغسطس 641م، وفي عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل الفتح الإسلامي مصر علي يد القائد البطل عمرو بن العاص رضي الله عنه وأصبحت مصر بلدًا إسلامية.وفي 1 من رمضان 91هـ الموافق لسنة 710م نزل المسلمون بقيادة طريف بن مالك البربري إلي الشاطئ الجنوبي لبلاد الأندلس وغزوا بعض الثغور الجنوبية، وبدأ فتح الأندلس، وكان موسي بن نُصير قد بعث طريف بن مالك لاكتشاف الطريق لغزو الأندلس.