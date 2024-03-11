1 رمضان 2هـ.. في مثل هذا اليوم كان أول صيام للنبي ﷺ وأصحابه

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يأتي
شهر رمضان المبارك، وتأتي معه ذكريات الفتوحات والنصر والوقائع التاريخية الجليلة
التي تحكي مجد الإسلام والمسلمين.
وفي رمضان، وقعت أحداث جسام غيرت ملامح التاريخ الإسلامي القديم والحديث، كأن أهمها أول رمضان صامه النبي صلى الله وسلم وأصحابه.
أول
رمضان صامه المسلمونوفي
مثل هذا اليوم 1 من رمضان من السنة الثانية للهجرة، الموافق لـ 26 من فبراير 624م، هو
أول رمضان صامه المسلمون .
وفرض الصيام في عام 2 هجريًا، بعد هجرة النبي صلى الله على وسلم من مكة إلى المدينة المنورة، فكان شهر رمضان من نفس العام هو أول رمضان يصومه المسلمون.
متى فُرض الصيام على المسلمين؟ومن
المتفق عليه بين علماء المسلمين أن فرض صيام شهر رمضان نزل على رسول الله صلى الله
عليه وسلم في السنة الثانية من الهجرة فصام صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات، وكانت
وقعة بدر في السابع عشر من رمضان وكان يوم الجمعة.
أهم الأحداث التاريخية في رمضانومن الأحداث التاريخية التي حدث في يوم 1 رمضان: