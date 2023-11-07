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"أحبها ومات فيها".. وفاة غلام شبير الملقب بـ"العملاق الباكستاني" في جدة

العملاق
غلام شبير
أ أ

توفى غلام شبير، الملقب بـ"العملاق الباكستاني"، بعد معاناة مع المرض، أمس، في مدينة جدة، والذي يعد أطول رجل في العالم، عن عمر ناهز 43 عاماً.

أمراض القلباضافة اعلان
وكان "شبير" يعاني من أمراض في القلب، أدت إلى تدهور شديد في حالته الصحية، كما كان مولعاً بحبه للمملكة، حيث ذكر الرجل الأربعيني في وقت سابق أن المملكة أجمل دولة زارها في حياته من بين 42 دولة عربية وأجنبية، مؤكداً أنه وجد فيها راحته بسبب الحرمين الشريفين.

مولد شبير
ولد شبير، في باكستان العام 1980، وعُدّ أطول رجل في العالم لمدة 6 سنوات متتالية من عام 2000 حتى 2006، وقد سجَّل رسميًّا في موسوعة غينيس، إذ بلغ طوله 2.55 متر، ونظراً لطوله اللافت، ظهر على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، وشارك في العديد من الفعاليات الشهيرة، ونال عنها العديد من الجوائز.

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