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مهم للنحالين .. الإرشاد الزراعي يكشف عن دور "العقارب الكاذبة" في الخلية

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العقارب الكاذبة
أ أ
كشف الإرشاد الزراعي عن وظيفة العقارب الكاذبة وأهميتها بالنسبة لمنتجي العسل والنحالين.

العقارب الكاذبة:


وفي قال في فيديو تعريفي: "تظهر العقارب الكاذبة في أرضية الخلية وهي عناكب صغيرة وليست عقارب ولها كماشات لالتقاط وافتراس يرقات عث الملابس وخنافس السجاد وقمل الكتب والنمل وطفيلي الفاروا اضافة اعلان
الكماشات للتغذية وليست للسع".

وأضاف: "العقارب الكاذبة صغيرة الحجم تكثر في المناطق الرطبة وتشاهد في الجو الدافئ خلال فصل الرييع والصيف".

جدران الخلية:


وتابع : "يستهلك العقرب الواحد من 1 إلى 9 طفيلي يوميا والعقارب الكاذبة تتغذى على الفاروا الموجودة على جدران الخلية أو المتساقطة بينما لا يمكنها التغذي على الفاروا الموجودة على جسم النحل".



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