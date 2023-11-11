مهم للنحالين .. الإرشاد الزراعي يكشف عن دور "العقارب الكاذبة" في الخلية

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كشف الإرشاد الزراعي عن وظيفة العقارب الكاذبة وأهميتها بالنسبة لمنتجي العسل والنحالين.
العقارب الكاذبة:
وفي قال في فيديو تعريفي: "تظهر العقارب الكاذبة في أرضية الخلية وهي عناكب صغيرة وليست عقارب ولها كماشات لالتقاط وافتراس يرقات عث الملابس وخنافس السجاد وقمل الكتب والنمل وطفيلي الفاروا
الكماشات للتغذية وليست للسع".
وأضاف: "العقارب الكاذبة صغيرة الحجم تكثر في المناطق الرطبة وتشاهد في الجو الدافئ خلال فصل الرييع والصيف".
جدران الخلية:
وتابع : "يستهلك العقرب الواحد من 1 إلى 9 طفيلي يوميا والعقارب الكاذبة تتغذى على الفاروا الموجودة على جدران الخلية أو المتساقطة بينما لا يمكنها التغذي على الفاروا الموجودة على جسم النحل".
العقارب الكاذبة هي عناكب تتغذى على آفة #الفاروا الموجودة على جدران خلايا #النحل أو المتساقطة أسفل الخلايا— الإرشاد الزراعي (@agri_ext) November 11, 2023
وائل السفياني#مرشدك_الزراعي pic.twitter.com/Q9iPshunyG