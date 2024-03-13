"فلكية جدة": هلال رمضان يقترن بالعملاق اليوم

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يرصد بعد غروب الشمس، اليوم الأربعاء، الانتقال نحو بداية الليل هلال القمر المتزايد بالقرب من كوكب المشتري، عملاق نظامنا الشمسي بالأفق الغربي في منظر جميل مشاهد بسهولة بالعين المجردة.





هلال رمضان يقترن بالعملاق



كوكب المشتري رابع ألمع جسم في قبة السماء



وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن القمر والمشتري سيصلان لحظة الاقتران عند الساعة 9:12 مساءً بتوقيت مكة المكرمة وسيفصل بينهما 4.71 درجات فقط.مبيناً أن وجود القمر قرب المشتري يقصد به على قبة السماء فقط، فهما ليسا قريبين من بعضهما في الفضاء، فالقمر يبعد عنا حوالي 367,667 كيلومترًا فقط، في حين أن المشتري يبعد أكثر من 883 مليون كيلومتر.وأشار أبو زاهرة، إلى أن كوكب المشتري رابع ألمع جسم في قبة السماء بعد الشمس والقمر والزهرة، وسيظهر كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة، وعند رصده من خلال المنظار أو تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله أقماره الأربعة الكبيرة التي تعرف باسم "أقمار غاليلو" وهي: غانميد، كاليستو، يوروبا، ايوا - حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشتري.يذكر أنه وبمراقبة موقع القمر في نفس الوقت اليوم التالي، سيلاحظ أنه قد ابتعد عن كوكب المشتري وهبط نحو الأفق الشرقي وهي حركته الطبيعية في مداره حول الأرض.