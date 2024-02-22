الأكثر إضاءة في الكون.. ثقب أسود هائل يبتلع شمسًا يوميًا

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رصد علماء فلك في الجامعة الوطنية الأسترالية، ثقبًا أسود هائلًا يمتص ما يعادل شمسًا كل يوم.

وحسب دراسة قام بها فريق البحث ونشرت نتائجها مجلة "نيتشر"، فإن الثقب يتواجد في قلب أكثر نجم زائف تم رصده سطوعًا على الإطلاق.





ثقب أسود هائل يمتص يوميًا ما يعادل شمسًا واحدة



اكتشاف الجسم الأكثر إضاءة في الكون



وأكد عالم الفلك في الجامعة والمعد الرئيس للدراسة كريستيان وولف، أنه في بيان صادر عن المرصد الأوروبي الجنوبي فقد تم اكتشاف الثقب الأسود الأسرع نموًا المعروف حتى الآن، حيث تبلغ كتلته 17 مليار شمس ويأكل ما يزيد قليلًا عن شمس واحدة يوميًا.وبين الفريق أن الثقب الأسود الهائل، وهو غير مرئي بحكم تعريفه، يُضيء قلب المجرة التي تؤويه.وأضاف أن هذه النواة تسمى بالكوازار، وهي الجسم الأكثر إضاءة في الكون المعروف ويراه الناظرون.