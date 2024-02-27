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عطل يتسبب في حصول العاملين على ضعف مرتباتهم الشهرية في دولة أوروبية

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دولارات
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تسبب عطل فني في مضاعفة مرتبات الموظفين الشهرية في سويسرا، حيث يحاول المسؤولون المحليون الآن استعادة الأموال، فيما اعتذرت سلطات مدينة زيورخ السويسرية للعاملين بسبب ذلك.اضافة اعلان

استلام ضعف الراتب

وأوضحت وكالة بلومبرغ للأنباء أن السلطات قالت في بيان "إنه تم إرسال 175 مليون فرانك ما يعادل 200 مليون دولار، بالخطأ، أمس الاثنين، وهو يوم دفع رواتب فبراير  الجاري.
وأوضحت السلطات أن العاملين لا يستطيعون الاحتفاظ بالأموال، ويحاول المسؤولون التوصل لطريقة مبسطة لكي يتمكن 30 ألف عامل من إعادة الأموال بسهولة.

مشكلة فنية

وترجع هذه المشكلة لخطأ فني في بنك كانتون زيورخ، الذي يتلقى تحويلات مرتبات العاملين في مدينة زيورخ.
واشار البنك إلى أن عطل برنامج تابع لشركة "سويسكوم ايه جي" للاتصالات  تسبب في حدوث العطل الفني.
وقالت شركة الاتصالات "نحن على علم بخطورة هذه الواقعة، ونعتذر عن الإزعاج الذي نجم عنها".
وأكدت الصحف السويسرية أن الزيادة غير المتوقعة في المرتب دفعت العاملين للتواصل مع مكاتب عملهم للاستفسار عن هذه الأموال.
بينما علق آخرون بشأن الأموال على شبكة الإنترنت، ووصفوها مازحين" بالتعويض عن التضخم" وطالبوا بتكرار منحهم هذه الزيادة.

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