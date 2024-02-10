ظهور مفاجيء لـ "حوت برايد" في البحر الأحمر

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وثق مقطع فيديو ظهور "حوت برايد" في البحر الأحمر الذي ينتمي إلى مجموعة حيتان البالين ويفضل العيش في المياه الدافئة والمعتدلة، بحسب ما نشرته العربية.



حوت برايد:

الحوت القاتل:

ويعتبر حوت برايد من حيتان البلين معتدلة الحجم ، وبشكل أكثر تحديدا ينتمون إلى نفس مجموعة الحيتان الزرقاء و الحيتان الحدباء.وفي الغالب الحوت برايد يمكن العثور عليه وحده أو في أزواج ، وفي بعض الأحيان قد يشكل تجمعات فضفاضة ، وربما يرجع ذلك إلى القرب من الأراضي للتغذية الإنتاجية.وفي وقت سابق ظهر حوت الأوركا القاتل قبالة سواحل جزر فرسان غرب منطقة "جازان"، وتساءل البعض عن وزنه وألوانه وطريقة تكاثره وكثرت عملية البحث عنه.ويعد الحوت القاتل أكبر دلفين يعيش في البحار و المحيطات وله جسم قوي ثخين.ويبلغ متوسط طول الإناث حوالي 8.5 م، بوزن يقارب 7.5 طن، أما الذكور فيصل طولها إلى 9.8 م، بوزن يقارب 10 أطنان.و يصل متوسط طول الصغار حديثة الولادة 2م بوزن يتراوح ما بين 150 إلى 200 كغ. الرأس صخم و مستدير.أما الزعنفة الظهرية فمثلثية الشكل و مدببة، تقع في منتصف الظهر، يبلغ طولها 2 م عند الذكور، أما عند الإناث و الصغار فهي منحنية قليلا على شكل منجل، يبلغ طولها حوالي 0.9 م.