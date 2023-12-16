طفل تناول حليبها أمام والده.. ناقة أفسدت الفرحة

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أظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، تعرض طفل للرفس من الناقة أمام والده أثناء تناوله الحليب.





ناقة ترفس طفلا:

إنقاذ ناقة:



إنقاذ ناقة وصغيرها:

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وبحسب الفيديو المتداول فقد ظهر مواطن يمسك إناء صغير ممتلئ بحليب الناقة، فيما يقوم الطفل بتناول الحليب، وأثناء ذلك رفست الناقة الطفل.أيضا أظهر الفيديو والد الطفل وهو يسارع بحمله من على الأرض، بعيدا عن الناقة.وتفاعل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق مغرد قائلا: " إن شاء الله الولد سلم، الناقة ما ترفس راعيها لكن ترفس اللي يأخذ مكانها عند راعيها".كما أظهر مقطع فيديو تم تداوله في وقت سابق على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، لحظة إنقاذ ناقة بعدما علقت وسط بقعة نفط بجانب خزانات رحية.ويظهر الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الناقة عالقة وسط النفط ولا تستطيع الخروج ، حيث تدخل صاحب الناقة لإنقاذها.أيضا ظهرت الناقة عاجزة تماما عن التحرك وسط البقعة، والرمال المحيطة بها.وبحسب ما تداوله نشطاء، فقد تم رفع الناقة إلى الأعلى بواسطة رافعة حتى وقفت على قدميها وتم سحبها خارج البقعة وهي تقوم بالرغاء أثناء عملية السحب.أيضا وثق مقطع فيديو حيلة ذكية لجأ إليها قائد مركبة لإنقاذ ناقة وصغيرها عندما وجدهما على طريق سريع تسير عليه المركبات.ونزل قائد المركبة سريعا وأمسك بالصغير وحمله بعيدا في الوقت الذي أسرعت فيه الأم لحماية الصغير.وبتلك الطريقة تمكن الرجل من إنقاذ الناقة وصغيرها بالفعل وأبعدهما بعيدا عن الطريق.

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