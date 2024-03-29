شاب من الجالية الفلبينية يشهر إسلامه في مخيم تفطير بسكاكا

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أشهر شاب من الجالية الفلبينية إسلامه ونطق الشهادتين في مخيم لتفطير الصائمين في سكاكا، بمنطقة الجوف.



فلبيني يشهر إسلامه في سكاكا



محاضرات دعوية

عاملات يشهرن إسلامهن



بفضل الله تعالى

أسلم أخ من الجالية الفلبينية في مخيم التفطير في المقر الرئيسي قبل صلاة المغرب يوم الإثنين الموافق ١٥ / ٩ / ١٤٤٥هـ

نسأل الله لنا وله الثبات #نجاة#إفطار_الراجحي pic.twitter.com/PEsIThHWOa — جمعية نجاة بسكاكا (@dawah2020sakaka) March 26, 2024

ونشرت جمعية نجاة للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بـ سكاكا، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس، مقطع فيديو للشاب الفلبيني وهو ينطق الشهادتين وسط سعادة غامرة من الحضور.وظهر الشاب في المقطع وهو ينطق شهادة الإسلام وسط تكبير وتهليل وتهنئة من الحاضرين، داعين الله أن يثبته على الحق.وفي وقت سابق، أشهرت 37 امرأة إسلامهن بعد اللقاءات والمحاضرات الدعوية، والذي نظمتها جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخرج ممثلة بالقسم النسائي.وكانت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخرج ممثلة بالقسم النسائي قد أعلنت عن محاضرات باللغات التالية "الأوغندية والفلبينية والكينية والسنهالية" خلال الفترة الماضية.وقد أثمرت المحاضرات الدعوية عن إسلام 37 امرأة من جنسيات متعددة وسط سعادة وفرحة من القائمين على المحاضرات والحضور الكريم، وسعادة غامرة من المسلمات الجدد، ونسأل الله لهن القبول والعمل الصالح والثبات على الحق.