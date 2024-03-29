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شاب من الجالية الفلبينية يشهر إسلامه في مخيم تفطير بسكاكا

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فلبيني يشهر إسلامه
أ أ
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أشهر شاب من الجالية الفلبينية إسلامه ونطق الشهادتين في مخيم لتفطير الصائمين في سكاكا، بمنطقة الجوف.

فلبيني يشهر إسلامه في سكاكااضافة اعلان

ونشرت جمعية نجاة للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بـ سكاكا، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس، مقطع فيديو للشاب الفلبيني وهو ينطق الشهادتين وسط سعادة غامرة من الحضور.
وظهر الشاب في المقطع وهو ينطق شهادة الإسلام وسط تكبير وتهليل وتهنئة من الحاضرين، داعين الله أن يثبته على الحق.
وفي وقت سابق، أشهرت 37 امرأة إسلامهن بعد اللقاءات والمحاضرات الدعوية، والذي نظمتها جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخرج ممثلة بالقسم النسائي.

محاضرات دعوية 

وكانت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخرج ممثلة بالقسم النسائي قد أعلنت عن محاضرات باللغات التالية "الأوغندية والفلبينية والكينية والسنهالية" خلال الفترة الماضية.
 

عاملات يشهرن إسلامهن


وقد أثمرت المحاضرات الدعوية عن إسلام 37 امرأة من جنسيات متعددة وسط سعادة وفرحة من القائمين على المحاضرات والحضور الكريم، وسعادة غامرة من المسلمات الجدد، ونسأل الله لهن القبول والعمل الصالح والثبات على الحق.
 

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