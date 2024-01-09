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سقط من طائرة.. العثور على آيفون بحالة غير متوقعة

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آيفون
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عثر أحد الأشخاص على هاتف آيفون في حالة ممتازة بعد أن سقط من مقصورة طائرة بوينغ 737 تابعة لشركة طيران ألاسكا من ارتفاع 16000 قدم.

إلغاء 200 رحلة جويةاضافة اعلان


وكانت شركة الطيران قد ألغت، 200 رحلة جوية بينما تحقق في الانفجار المرعب في الجو الذي أجبر الطائرة على القيام بهبوط اضطراري يوم الجمعة. واكتشف مصمم الألعاب سيناثان بيتس جهاز آيفون بحالة جيدة على جانب الطريق بالقرب من بورتلاند.

العثور على هاتفين محمولين


وتظهر صورة منشورة على منصة إكس أن الهاتف لا يزال في وضع الطائرة وشاشته مفتوحة على رسالة بريد إلكتروني لإيصال الأمتعة لشركة ألاسكا إيرلاينز. وقال المجلس الوطني لسلامة النقل إنه تم العثور على هاتفين محمولين.

جاء ذلك في أعقاب اكتشاف أحد السكان قابس الباب المفقود الذي انفجر في منتصف الرحلة بعد وقت قصير من إقلاع الطائرة من بورتلاند يوم الجمعة.
كما تم العثور على على القطعة الحيوية من جسم طائرة بوينج 737 ماكس 9 في حديقة أحد الأشخاص يوم الأحد.
ويأمل المجلس الوطني لسلامة النقل أن توفر القطعة الآن أدلة حيوية حول سبب تمزق باب الطائرة.

وأدى الحادث المروع الذي وقع يوم الجمعة إلى إلغاء أكثر من 200 رحلة جوية لشركة طيران ألاسكا أثناء إجراء عمليات التفتيش. وقالت شركة الطيران إن الإلغاءات ستستمر خلال النصف الأول من الأسبوع.

كذلك يوم الأحد، أوقفت إدارة الطيران الفيدرالية تحليق أكثر من 170 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس 9، كانت مجهزة بلوحة الباب نفسها.
ومن المقرر أيضاً أن يعقد الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ اجتماعاً للسلامة على مستوى الشركة يوم الثلاثاء. ويستعد المحققون أيضاً لمقابلة طاقم الطائرة، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.

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