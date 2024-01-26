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سبب "مفاجئ" وراء انخفاض مخزون المياه الجوفية حول العالم

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المياه الجوفية
أ أ
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كشفت دراسة أن مستويات المياه الجوفية حول العالم شهدت انخفاضا كبيرا ومتسارعا على مدى السنوات الأربعين الماضية، وسط ممارسات ري غير مستدامة وتأثيرات تغير المناخ.اضافة اعلان

تأثير قلة المياه الجوفية على المزارع والأسر والصناعات:


وأكدت الدراسة التي نُشرت في مجلة "نيتشر" العلمية أن المياه الجوفية هي مصدر رئيسي للمياه العذبة للمزارع والأسر والصناعات.

وأضافت: قد يتسبب استنزافها في مخاطر اقتصادية وبيئية حادة بما في ذلك تراجع المحاصيل وهبوط التربة بشكل مدمر خاصة في المناطق الساحلية.

سبب انخفاض المياه الجوفية:


من جهته،قال سكوت جاستشكو من جامعة كاليفورنيا وأحد المشاركين في الدراسة، إن أحد الأسباب الرئيسية المحتملة وراء الانخفاض السريع والمتسارع للمياه الجوفية هو السحب المفرط منها لأغراض الزراعة المروية في المناخات الجافة.

وأضاف أن الجفاف الناجم عن تغير المناخ كان له تأثيره أيضاً، إذ من المرجح أن المزارعين يسحبون المزيد من المياه الجوفية لضمان ري محاصيلهم.


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