الجمعة، 30 جمادى الثانية 1445 ، 12 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تناول الشاي والقهوة في منتصف العمر يجعلك أقوى أثناء الشيخوخة

الشاي بالحليب
الشاي
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أظهرت دراسة جديدة أن تناول كوب من الشاي أو القهوة يومياً في منتصف العمر يمكن أن يبقيك أقوى في سن الشيخوخة، حيث يرتبط بانخفاض احتمالية الإصابة بالضعف الجسدي مع التقدم في العمر.اضافة اعلان

12 ألف مشارك:


وأجريت الدراسة من قِبل فريق من جامعة سنغافورة الوطنية، وشملت 12 ألف مشارك، تتراوح أعمارهم ما بين 45 إلى 74 عاماً، تُوبِعُوا مدة 20 عاما، بحسب صحيفة "التلغراف"  البريطانية،

كما تم إجراء مقابلات مع المشاركين لأول مرة في منتصف العمر، حين بلغ متوسط عمرهم 53 عاماً، وسئلوا عن عادتهم في تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية والأطعمة مثل الشوكولاته.

وبعد بلوغ المشاركين سن 73 عاماً، طُرحت بعض الأسئلة عليهم، بما في ذلك أسئلة حول أوزانهم ومدى شعورهم بالحيوية والنشاط، كما فُحِصُوا أيضاً لمعرفة قوة قبضة اليد لديهم والوقت المستغرق لإكمال اختبار للوقوف والمشي إلى وجهة معينة.

عوامل ظهرت على الأشخاص للضعف الجسدي:


وقال الباحثون إن هناك عوامل عدة تظهر معاناة الشخص من الضعف الجسدي مع التقدم في العمر، أهمها فقدان الوزن الشديد والإرهاق والبطء وضعف العضلات.

وأظهرت النتائج أن شرب القهوة أو الشاي في منتصف العمر ارتبط بانخفاض احتمال الإصابة بالضعف الجسدي في أواخر العمر.

اقرأ أيضا

احذر.. وضعية النوم هذه تجعلك تعاني من الكوابيس

لماذا يفشل المديرون في أداء أعمالهم؟

هل شدة البرد عذر لترك صلاة الجماعة؟ "الخثلان" يُجيب

خوفًا من حوادث الطيران.. تعرف على أكثر المقاعد أمنًا داخل الطائرات

تاركا هذه الرسالة.. ضابط ينهي حياته بالسم في دولة عربية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

ا
11:03 م الأربعاء، 10 يناير 2024

أقوى 30 % .. إنتاج خراسانة من نفايات القهوة

h
6:07 م الأربعاء، 10 يناير 2024

مشهد مذهل لصقر يهاجم عاملة منزلية.. ماذا حدث؟

سناب شات
9:05 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

رسميًا.. اتهام سناب شات بتسهيل تجارة المخدرات

الدكتور سعد الخثلان
7:32 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

ما حكم استخدام العربات في الطواف والسعي لغير العاجز؟ "الخثلان" يُجيب

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

Screenshot_2024-01-11-22-00-30-88_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12
11:03 م الخميس، 11 يناير 2024

مواطن يشرح المقصود بالإقامة المميزة: "العامل كفيل نفسه"

منصة قوى
11:00 م الخميس، 11 يناير 2024

عاجل.. "قوى" : الموظف المقيم يسقط من المنشأة في ثلاث حالات

أهم 10
10:00 م الخميس، 11 يناير 2024

عاجل.. أهم 10.. ضحايا في حريق القنفدة المروع والإسعاف الجوي يتدخل في حادث جدة

هيئة الزكاة
9:54 م الخميس، 11 يناير 2024

توضيح من الزكاة بشأن خصم ضريبة المدخلات في الإقرار الضريبي

حساب المواطن
9:00 م الخميس، 11 يناير 2024

عاجل.. هل دخل الأبناء الموظفين يؤثر على دعم حساب المواطن؟

الصندوق العقاري- العقارات - سكني
8:02 م الخميس، 11 يناير 2024

عاجل.. تحذير من الصندوق العقاري: 5 أسباب تؤدي لوقف الدعم السكني