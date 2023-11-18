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رقم قياسي.. سعر خروف في حراج يصل 400 ألف ريال

خروف
خروف
أ أ
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تداول نشطاء على منصة "إكس"، مقطع فيديو، يوثق بيع خروف في مزاد علني بمبلغ 400 ألف ريال.

خروف يصل سعره 400 ألف ريال:

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ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله، شخصا يحرج على الخروف "استراحة محارب"، منوها أن السوم على الخروف وصل إلى 400 ألف  ريال، وذلك بعد سؤال أحد الحاضرين له.

ارتفاع  أسعار الخروف:



يذكر أن الارتفاع الكبير في أسعار الأعلاف والشعير ساهم على ارتفاع سعر الخروف في المملكة والأضاحي جميعًا.

وقد وصل سعر الخروف الحري الجبر 1900 ريال، والخروف الجبر الناهي 2100 ريال.

المتاجر الإلكترونية:



كما زاد اهتمام المواطنين بشراء خروف عيد الأضحى عن طريق تطبيقات المتاجر الإلكترونية، التي يتجاوز عددها 100 حالياً.

ويوجد منها 83 مسجل في منصة معروف الرسمية الحكومية للتجارة الإلكترونية، وهي تطبيقات شبيهة بتطبيقات المطاعم ومتاجر الأزياء، من خلال توفير أنواع الأغنام وسعرها، ثم ضغط خيار الشراء.

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