رقم قياسي.. سعر خروف في حراج يصل 400 ألف ريال

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تداول نشطاء على منصة "إكس"، مقطع فيديو، يوثق بيع خروف في مزاد علني بمبلغ 400 ألف ريال.





خروف يصل سعره 400 ألف ريال:

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ارتفاع أسعار الخروف:

المتاجر الإلكترونية:

ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله، شخصا يحرج على الخروف "استراحة محارب"، منوها أن السوم على الخروف وصل إلى 400 ألف ريال، وذلك بعد سؤال أحد الحاضرين له.يذكر أن الارتفاع الكبير في أسعار الأعلاف والشعير ساهم على ارتفاع سعر الخروف في المملكة والأضاحي جميعًا.وقد وصل سعر الخروف الحري الجبر 1900 ريال، والخروف الجبر الناهي 2100 ريال.كما زاد اهتمام المواطنين بشراء خروف عيد الأضحى عن طريق تطبيقات المتاجر الإلكترونية، التي يتجاوز عددها 100 حالياً.ويوجد منها 83 مسجل في منصة معروف الرسمية الحكومية للتجارة الإلكترونية، وهي تطبيقات شبيهة بتطبيقات المطاعم ومتاجر الأزياء، من خلال توفير أنواع الأغنام وسعرها، ثم ضغط خيار الشراء.