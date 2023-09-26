دولة أفريقية تقترب من مليون حافظ للقرآن.. حضور واسع في برنامج "مزامير داود"

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انتشرت صور تناقلتها نشطاء أفارقة تظهر تجمع الآلاف في مالي في برنامج " مزامير داود".





مزامير داود في مالي: اضافة اعلان



وبحسب ما تم تداوله فقد تم تكريم عدد من الشخصيات التي خدمت القرآن الكريم فيه.وقد شارك في هذه المناسبة الشيخ القارئ النيجيري أحمد سليمان وأندي زينب من السنغال و عمر توري من غينيا.يذكر أنه من أهداف أهل القرآن في مالي أن توجد مليون حافظ في مالي خلال السنوات القادمة وقد حققوا جزءاً من هذا الهدف.









500 متسابق:



ومؤخرًا اختتمت رابطة الدعاة في "جمهورية مالي" فعاليات الدورة السابعة عشرة للمسابقة الكبرى في حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية في مدينة "باماكو".







وشهدت السابعة عشرة مشاركة 500 متسابق من مختلف الأقاليم والمحافظات في دولة مالي.



كما أُقيم في مايو الماضي حفل الختام بمسجد آل الشيخ بمنظمة الفاروق في حي حمد الله آسي 2000 بمدينة "باماكو" عاصمة مالي.



وقامت لجنةُ التحكيم في المسابقة بتكريم الفائزين الثلاثة الأوائل برحلات للحج خلال السنة الهجرية الحالية.