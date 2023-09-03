شاهد.. ولي أمر طالب يفاجأ معلمه بزيارة إلى الفصل.. ماذا قال له؟

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فاجأ ولي أمر لأحد الطلاب بزيارة معلم نجله في الفصل، حيث أشاد به أمام الطلاب.



وأظهر مقطع فيديو نشره حساب "الميدان التعليمي" عبر منصة "إكس"، الأب وهو يتجدث إلى معلم نجله، قائلاً إنه كان السبب في فهمه لمادة الكيمياء وجعله يسيتطيع أن يتناقش مع الدكتور والرجل في السوق في وقت واحد.





توجيه الشكر للمعلم







ولي أمر يفاجئ بزيارة معلم ابنه في الفصل وأمام الطلاب ويثني عليه ويشيد به. فيديو:ولي أمر يفاجئ بزيارة معلم ابنه في الفصل وأمام الطلاب ويثني عليه ويشيد به. pic.twitter.com/i6ofQnAkLq September 3, 2023

وأشار إلى أن هذا ما دفعه للحضور مبكرًا في الساعة السابعة صباحًا من أجل أـن يوجه الشكر على ما يبذله من جهد في شرح للطلاب.ولم يكشف المزيد عن اسم المدرسة التي شهدت الواقعة.مع ذلك، انتقد البعض في ردود الفعل المتداولة على المقطع السماح بدخول ولي الأمر إلى الفصل، بيما هناك من رأى ان التصوير مخالف للإجراءات والقواعد المطبقة في المدارس.