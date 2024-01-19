خطيب المسجد الحرام: هذه هي الحياة الحقيقية التي يجب أن يحياها المؤمن (فيديو)

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قال خطيب المسجد الحرام، الشيخ فيصل غزاوي، إن الحياة الحقيقية هي حياة البر والطاعة لله ورسوله.

وأضاف في خطبة الجمعة اليوم: "ليس كل أحد يحيا في هذه الدنيا حياة ذات قيمة، إذ أن هناك حياة خاصة، حقيق بالمرء أن يسعى إليها، ليكون حقًا، وليجعل لحياته التي يعيشها معنى وأثرًا". اضافة اعلان





الحياة الطيبة النافعة



وتابع مخاطبًا: "فتعالوا عباد الله لنتعرف على هذه الحقيقة من خلال ما بين ربنا عز وجل في محكم التنزيل، والمعاني المستفادة من ذلك النداء القرآني الجليل: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ".أي: أجيبوا الرسول إذا دعاكم إلى ما فيه صلاح لكم، وحياة طيبة نافعة لأبدانكم وأرواحكم في الدنيا والآخرة،وأشار إلى أنه يدخل في ذلك كل أعمال البر والطاعة "مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ".