خطيب المسجد الحرام: للصلاة تأثير عجيب في دفع شرور الدنيا (فيديو)

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شدد خطيب وإمام المسجد الحرام، الشيخ ماهر المعيقلي على أهمية الصلاة وتأثيرها في حياة الفرد المسلم.

وقال في خطبة الجمعة اليوم: "وللصلاة تأثير عجيب في دفع شرور الدنيا، ولا سيما إذا أُعطيت حقها من التكميل ظاهرًا وباطنًا، فما استدفعت شرور الدنيا والآخرة، ولا استجلبت مصالحهما بمثل الصلاة، انتهى كلامه رحمه الله".





الصلاة تكفر الذنوب والخطايا



pic.twitter.com/XBUOC9wwIB فيديو | خطيب المسجد الحرام ماهر المعيقلي: الصلاة عبادة ولها تأثير عجيب في دفع شرور الدنيا #الإخبارية April 19, 2024

وأضاف: "ومن آثار العبادة تكفير الذنوب والخطايا، والعفو عن الزلات والرزايا، ففي صحيح مسلم، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله: إني عالجت امرأة في أقصى المدينة، وإني أصبت منها ما دون أن أمسها - أي استمتاع دون جماع - قال فأنا هذا، فاقض في ما شئت، قال عمر: لو سترت نفسك، لو سترت نفسك، الله عليك لو سترت على نفسك، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا، فانطلق الرجل فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً دعاه وتلا عليه هذه الآية: "وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفًا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين"، فقال رجل من القوم: يا رسول الله أله خاصة أم للناس كافة؟، فقال للناس كافة".