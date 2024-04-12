خطيب المسجد الحرام:اللهم أنج المستضعفين من المسلمين في فلسطين (فيديو)

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ابتهل إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ الدكتور عبد الله الجهني بالدعاء إلى الله تعالى بأن ينصر المسلمين في فلسطين.

ودعا في ختام خطبة الجمعة اليوم: "اللهم أنج المستضعفين من المسلمين في فلسطين، اللهم اشدد وطأتك على اليهود الغاصبين، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، اللهم أعذنا من مذلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وارفع عن بلاد المسلمين المصائب والمحن، واكشف الغمة، واهد الأمة، وأزل الكربة، وصد أعداء الملة، واكفنا شر الفرقة والثورات، وتخريب البلاد والأوطان".

