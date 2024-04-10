جريمة مروعة أول أيام العيد بدولة عربية.. يهشم رأس زوجته بفأس

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شهدت مصر جريمة مروعة في أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث أجهز رجل على زوجته مُنهياً حياتها بطريقة بشعة.



هشّم رأس بفأس:



وفي التفاصيل التي نشرتها وسائل إعلام محلية، لقيت امرأة مصرية في قرية السمطا مركز دشنا شمالي محافظة قنا (صعيد مصر)، مصرعها على يد زوجها في أول أيام العيد، حيث هشم المتهم رأسها بفأس.وحسب وسائل إعلام مصرية، فإن مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا تلقى إخطارا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بمقتل سيدة بآلة حادة في قرية السمطا مركز دشنا.وبعد الفحص من قبل الأجهزة الأمنية تبين مصرع السيدة "ع." ربة منزل على يد زوجها الذي هشم رأسها بفأس.وذكرت أنه تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى فاو في دشنا تحت تصرف الجهات المختصة.وأشارت إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.