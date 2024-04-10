الخميس، 02 شوال 1445 ، 11 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

جريمة مروعة أول أيام العيد بدولة عربية.. يهشم رأس زوجته بفأس

الجثامين الموتى جثة
أرشيفية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
شهدت مصر جريمة مروعة في أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث أجهز رجل على زوجته مُنهياً حياتها بطريقة بشعة.

هشّم رأس بفأس:

وفي التفاصيل التي نشرتها وسائل إعلام محلية، لقيت امرأة مصرية في قرية السمطا مركز دشنا شمالي محافظة قنا (صعيد مصر)، مصرعها على يد زوجها في أول أيام العيد، حيث هشم المتهم رأسها بفأس.اضافة اعلان
وحسب وسائل إعلام مصرية، فإن مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا تلقى إخطارا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بمقتل سيدة بآلة حادة في قرية السمطا مركز دشنا.
وبعد الفحص من قبل الأجهزة الأمنية تبين مصرع السيدة "ع." ربة منزل على يد زوجها الذي هشم رأسها بفأس.
وذكرت أنه تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى فاو في دشنا تحت تصرف الجهات المختصة.
وأشارت إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضا

"الملح والطعام" يتصدران أسباب الطلاق في شهر رمضان بدولة عربية

مدير مدرسة بالكويت يعايد على الطلاب بالنقود بطريقة غريبة ويثير الجدل

منذ قرنين .. قصة عائلة بالمملكة تحتفظ بصاع زكاة الفطر

حكم التهنئة بعيد الفطر قبل يوم العيد

بعد هطول الأمطار.. مواطن يعثر على كميات كبيرة من الأسماك في وادي تربة (فيديو)

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

ا 2:31 ص الإثنين، 25 مارس 2024

نهاية سعيدة لعامل مسجد مصري .. توفي أثناء توزيع التمر على الصائمين بطريق عام