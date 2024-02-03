بيع ليمونة عمرها 285 عامًا بـ 1780 دولارًا !

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بيعت ليمونة مجففة عمرها 285 عامًا في مزاد علني بمبلغ 1780 دولارًا في إنجلترا.

وتم العثور على ثمرة الحمضيات البنية المجففة (5 سم) في خزانة أثناء عملية تطهير منزل. اضافة اعلان

وكان أصحاب المنزل يفرزون ممتلكات عمهم عندما عثروا على خزانة يعود تاريخها إلى القرن التاسع عشر واعتقدوا أنها ذات قيمة، مما دفعهم لعرضها على أحد تجار المزادات.

وكانت المفاجأة عندما عثر الأخصائي على الليمونة في الجزء الخلفي من أحد الأدراج أثناء تصوير الخزانة للبيع، على ما أفادت وسائل إعلام بريطانية.





قصة الليمونة



ويقول نقش محفور على قشرة الليمونة "إهداء من السيد بي لو فرانشيني في 4 نوفمبر 1739 إلى الآنسة إي باكستر".ويعتقد أنه تم إحضار الليمونة إلى إنجلترا من الهند كهدية رومانسية.وقررت دار المزادات عرض ثمرة الليمون المعتقة في مزاد للبيع، وأصيب المسؤولون بالصدمة عندما وصل سعرها إلى 1780 دولارًا .في الوقت نفسه، بيعت الخزانة بمبلغ 40 دولارًا فقط.