الخميس، 20 ربيع الأول 1445 ، 05 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

فيديو

بقبلة على وجهها .. مهارة طفل أثناء قيامه بتبريك ناقة

Capto_Capture 2023-10-04_11-40-30_PM
الطفل
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
أظهر مقطع فيديو مهارة فائقة لطفل في "تبريك" ناقة، حيث أمسك بساق الناقة، وتمكن من تبريكها، ثم احتضن الناقة وقام بتقبيلها.

طريقة ماهرة:اضافة اعلان


وأمسك الطفل برجل الناقة بعد أن أعطاها قبلا أولا ثم بعد ذلك "بركت" بسهولة مع ويبدو أنه اعتاد على فعل ذلك.

في وقت سابق، وثق مقطع فيديو موقفا طريفا بين ناقة وصاحبها، حيث بدا أن بينهما تفاهما كبيرا ويحاولان تقبيل بعضهما البعض.

وبينما كان الرجل يساعد صغير الناقة على الرضاعة من أمه، كانت النقل تمد فمها نحو بشكل غريب.

في الوقت نفسه، قام الرجل بمد فمه نحو الناقة ليخاطبها بنفس طريقتها.

مشهد مذهل:


في وقت سابق، وثق مقطع فيديو مشهدا مذهلا لأحد الجمال وهو يغار من طفل راعيه، حيث يقوم بحركات تشير إلى رفضه احتضان الرجل لابنه.

موقف عجيب:


ويظهر الجمل وهو يرفع رجله لأعلى ويهيل التراب على مربيه الذي اكتفى بالضحك مما يحدث وكأنه على علم بالرسالة التي يريد الجمل توصيلها.

وأصر الجمل على مداعبة الطفل وسط ضحك متواصل من مربيه الذي ظل محتضنا طفله في محاولة لإثارة انتباه الجمل.

والإبل من المخلوقات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن لما لها من خلق عجيب وهي أيضا من الحيوانات العطوفة.


اقرأ أيضا

WhatsApp Image 2023-10-04 at 7.05.52 PM
7:12 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

فوائد لن تصدقها عن"أكياس الشاي الفارغة"

اخطبوط
7:03 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

بعد انتشاره على نطاق واسع.. فيديو حيّر الجميع لإخطبوط حطم سيارة داخل مرآب

بق الفراش رويترز
6:50 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

طواريء بدولة عربية.. "بق الفراش" يزحف من فرنسا إلى موانيها

وكالة ناسا
4:19 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

تظهر في السماء خلال أيام.. ناسا تحذر من "حلقة النار"

اقرأ أيضا

11 علامة على غزو حشرة بق الفراش لمنزلك

"فوربس": ماسك يتربع على عرش أغنياء أمريكا.. كم تبلغ ثروته؟

هل المواظبة على الحوقلة تجلب الرزق؟ "الخثلان" يُجيب

متى تمنح نفسك مكافأة؟

تستغرق 8 ثواني .. أسرع عملية سرقة في هذه الدولة

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

إبر حقن 6:40 ص الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

واجه خطر الموت.. إنقاذ حياة طفل ابتلع 8 إبر حقن

اقرأ أيضا

524883Image1
3:58 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

لهذا السبب.. الفائزون بجائزة نوبل يصابون بمرض غريب

انفجار
9:03 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

رعب في بريطانيا.. كتلة نارية تحول ليل أكسفورد إلى نهار (فيديو)

الدكتور سعد الخثلان
8:24 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

ما المقصود بقول النبي ﷺ: "وأُعطيت الكنزين الأحمر والأبيض"؟ "الخثلان" يوضح

العمل عن بعد
7:37 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

معالجات ومبادرات.. كيف يكون التقاعد بداية وليس نهاية لتحقيق الأهداف؟

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

صواريخ نووية
9:48 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

بقيمة 70 مليون دولار.. صفقة صواريخ أمريكية متطورة لدولة خليجية

واردات الخليج
9:15 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

بشرى سارة.. اعتماد التأشيرة الخليجية الموحدة قريبا

أهم 10
8:49 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

أهم 10.. بشرى سارة للمعلمين وتحذير الأرصاد ووفاة "معلمة عرعر"

التجارة - مستودع - التستر - مكافحة التستر
8:37 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

لحظة مداهمة مستودعات بالرياض وضبط جرائم تستر تجاري

وزير التعليم
8:27 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

من مؤتمر وزير التعليم .. كل ما يهم الطلاب والمعلمين والمبتعثين بالتفصيل (فيديوهات)

سفارة مصر بالكويت
7:58 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

قرار مفاجيء من السفارة المصرية بشأن الكويتيين.. ما الأمر؟