بقبلة على وجهها .. مهارة طفل أثناء قيامه بتبريك ناقة

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أظهر مقطع فيديو مهارة فائقة لطفل في "تبريك" ناقة، حيث أمسك بساق الناقة، وتمكن من تبريكها، ثم احتضن الناقة وقام بتقبيلها.





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مشهد مذهل:



موقف عجيب:



وأمسك الطفل برجل الناقة بعد أن أعطاها قبلا أولا ثم بعد ذلك "بركت" بسهولة مع ويبدو أنه اعتاد على فعل ذلك.في وقت سابق، وثق مقطع فيديو موقفا طريفا بين ناقة وصاحبها، حيث بدا أن بينهما تفاهما كبيرا ويحاولان تقبيل بعضهما البعض.وبينما كان الرجل يساعد صغير الناقة على الرضاعة من أمه، كانت النقل تمد فمها نحو بشكل غريب.في الوقت نفسه، قام الرجل بمد فمه نحو الناقة ليخاطبها بنفس طريقتها.في وقت سابق، وثق مقطع فيديو مشهدا مذهلا لأحد الجمال وهو يغار من طفل راعيه، حيث يقوم بحركات تشير إلى رفضه احتضان الرجل لابنه.ويظهر الجمل وهو يرفع رجله لأعلى ويهيل التراب على مربيه الذي اكتفى بالضحك مما يحدث وكأنه على علم بالرسالة التي يريد الجمل توصيلها.وأصر الجمل على مداعبة الطفل وسط ضحك متواصل من مربيه الذي ظل محتضنا طفله في محاولة لإثارة انتباه الجمل.والإبل من المخلوقات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن لما لها من خلق عجيب وهي أيضا من الحيوانات العطوفة.