بعد انتشاره على نطاق واسع.. فيديو حيّر الجميع لإخطبوط حطم سيارة داخل مرآب

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سادت حالة من الحيرة بين رواد في مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتشار مقطع فيديو يوثق أخطبوطا يقتحم مرآبا للسيارات في قطر.





إخطبوط داخل مرآب سيارات:

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خدعة بصرية:

وبحسب ما تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل، يظهر الفيديو صعود الإخطبوط على سيارة وتحطيمها ما أثار حيرة رواد مواقع التواصل الاجتماعي.وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو يظهر فيه أخطبوط ضخم يدخل مرآب سيارات ويطبق على سيارة بيضاء اللون ويحطمها.وحظي الفيديو بعشرات المشاركات من صفحات عدة، حيث صدق كثيرون أنه حقيقي فيما أكد آخرون أنه غير صحيح ومركب.وبحسب ما أفادت به وكالة فرانس برس، فإنه عن طريق البحث، تم التحقق من أن الفيديو نشر في موقع "ريديت" وتظهر عليه علامة مائيّة باسم "Ghost3dee".وتعود هذه العلامة المائية لرسام رقمي مقيم في قطر يدعى أليكساندر، متخصّص بالتصاميم الرقمية والمؤثرات البصرية.وقد تمكن رواد مواقع التواصل من مشاهدة أعماله على صفحاته في مواقع إنستغرام ويوتيوب وتيك توك، ومن بينها فيديو الأخطبوط نفسه الذي زعم ناشروه أنه واقعة حقيقية .