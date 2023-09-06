استعجل بسيارته لأجل اللحاق بالدوام.. فحدثت كارثة بمنزله (فيديو متداول)

أ أ



وثق مقطع فيديو واقعة مثيرة لأحد الموظفين في الباراغواي، والذي استعجل بسيارته فأحدث كارثة بالمنزل.





موظف يهدم سور منزله بسيارته:

واقعة نادرة بالبحرين:

اضافة اعلان

وبحسب ما تم تداوله فقد انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث صار الأكثر تداولا في الباراغواي.ويظهر الفيديو خروج موظف باستعجال راكبا سيارته حتى لا يتأخر عن دوامه.وبسبب العجلة صدم الموظف البوابة وحدثت كارثة بسقوط سور المنزل وكان هذا الاستعجال سبب في غيابه عن العمل.وفي الأسبوع الماضي شهدت البحرين أيضا حادثة نادرة الوقوع، حيث أقدم شخص على سرقة سيارة الإسعاف التابعة للمشفى الذي كان يعالج فيه.وأثارت الواقعة موجة من السخرية والتندر على مواقع التواصل الاجتماعي.ووصف ناشطون مقطع فيديو للحادثة التي وُصفت بـ “الطريفة” و والتي تفوق الأذهان في عمليات السرقة والاحتيال.من جانبها قالت شرطة العاصمة البحرينية، في تغريدة على حسابها في موقع إكس تويتر أنّها ألقت القبض على شخص يبلغ من العمر 23 عاماً.وأوضحت أنه تم القبض عليه إثر قيامه بسرقة سيارة إسعاف من المستشفى التي كان يتلقى العلاج فيها بواسطة جهاز تعقب وإبلاغ الشرطة.كما نوهت أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته للنيابة العامة.أيضا تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص داخل سيارة إسعاف أمام أحد المشافي وهو يقوم بإطلاق صوت وأضواء التنبيه ويفر هارباً بها وسط ضحكات الشخص الذي كان يصوره.