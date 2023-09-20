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بسبب هذا الأمر الغريب.. يطلب مليار دولار تعويضًا من المستشفى!

ولادة قيصرية
المستشفيات تسمح بحضور العمليات القيصرية
أ أ
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رفع رجل قي أسترالي، دعوى قضائية ضد مستشفى، بعد أن شاهد زوجته وهي تخضع لعملية قيصرية في عام 2018، مدعيًا أن ذلك تسببت له في "مرض ذهاني".اضافة اعلان
وأقام أنيل كوبولا، دعوى ضد مستشفى النساء الملكي في ملبورن بسبب سماحه له بمشاهدة زوجته وهي تلد عبر عملية قيصرية، بذيعة أن التجربة أدت إلى "انهيار زواجه".

 

ماذا قال في الدعوى؟

وكانت العملية القيصرية ناجحة، لكن الرجل يدعي أن المستشفى فشل في واجبه في رعايته هو، من خلال السماح له بمشاهدة العملية. 
وقال إن المستشفى "شجعه" أو "سمح" له بمشاهدة العملية، وإن رؤية زوجته أثناء العملية ودمها تسببت في إصابته بالمرض العقلي الذي ادعى أنه يعاني منه.
ويطالب الزوج في دعواه بتعويضات من مستشفى النساء الملكي في ملبورن بمبلغ مليار دولار أسترالي، أي ما يعادل أكثر من 642 مليون دولار أمريكي.

 

إساءة استخدام للإجراءات

واختار كوبولا تمثيل نفسه في المحكمة، إذ رفض القاضي جيمس جورتون الدعوى واعتبر الادعاء "إساءة استخدام للإجراءات".
وتضمنت إجراءات المحاكمة إجراء فحص طبي لكوبولا. وخلصت اللجنة إلى أن التأثير النفسي المزعوم لدى الرجل لم يكن كافيًا. 
ووجدت أن "درجة الضعف النفسي الناتج عن إصابة المدعي المزعوم في المطالبة لا تلبي مستوى العتبة" ما يلغي استحقاقه في الدعوى.


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