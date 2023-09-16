السبت، 01 ربيع الأول 1445 ، 16 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

رجل يطالب بتعويض مليار دولار بسبب ولادة قيصرية

الدولار
محكمة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
حاول رجل أسترالي مقاضاة أحد المستشفيات بعد أن ادعى أن مشاهدة زوجته وهي تلد طفليهما بعملية قيصرية جعلته يعاني من اضطراب عقلي.

تعويض مليار دولاراضافة اعلان

واتخذ أنيل كوبولا إجراءات قانونية ضد مستشفى النساء الملكي في ملبورن، مطالبا بتعويض قدره مليار دولار بعد مشاهدة العملية القيصرية لزوجته في عام 2018.
وقال إنه أصيب "بمرض ذهاني"، بعد أن رأى دماء زوجته وأعضائها، وأن مشاهدة الإجراء أدى إلى "انهيار زواجه".
ويزعم كوبولا أنه تم تشجيعه، أو السماح له، بمراقبة الولادة، وأنه أثناء القيام بذلك، رأى الأعضاء الداخلية لزوجته ودمها.
ويرى الرجل أن المستشفى يجب أن يكون مسؤولا عن تعويضات بقيمة مليار دولار.

رفض الدعوى

وذكرت صحيفة "هيرالد صن" أن القاضي جيمس جورتون رفض الدعوى القضائية التي تقدم بها الرجل يوم الثلاثاء، ووصفها بأنها "إساءة استخدام للمحاكمة".
ووفقاً للحكم، لا يسمح القانون لأي شخص بالحصول على تعويضات عن الخسارة غير الاقتصادية ما لم تكن إصابته «إصابة جسيمة».
خضع كوبولا لفحص طبي، وحددت اللجنة أن "درجة الضعف النفسي لا ترقى إلى مستوى الأذية التي يتحدث عنها".

اقرأ أيضا

كلب ليبي
9:52 ص السبت، 16 سبتمبر 2023

رقم قياسي.. كلب ينقذ 27 شخصا في كارثة درنة الليبية

شخص تركيا
9:37 ص السبت، 16 سبتمبر 2023

تخفّى تحت حساب "حفيد أبو جهل".. الإطاحة بتركي خلال ساعات بعد وضعه خمور داخل مسجد (فيديو)

الموت
10:10 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

مشاهدات مثيرة.. هذا ما قاله أصحاب تجارب "الاقتراب من الموت"

تقليص ساعات العمل
6:33 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

مكاسب للطرفين.. هذه الدول قلصت ساعات الدوام الرسمية ومنهادولة عربية

اقرأ أيضا

استشاري الطب النفسي: المجتهدون أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب المدرسي"فيديو"

أسعار العطور في المملكة تزيد عن بلد المنشأ بـ 54%

خطيب المسجد الحرام: هؤلاء هم أسعد الناس (فيديو)

خطيب المسجد الحرام: رحمة الله سبحانه شاملة عباده (فيديو)

بقي صامدا في وجه الفيضانات.. مسجد الصحابة بدرنة يصدح بالأذان (فيديو مؤثر)

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

موقع السرقة
10:56 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

بطول 30 مترا.. عصابة مخدرات بدولة أوروبية تحفر نفقا أسفل محكمة لسرقة الأدلة

تمساح
6:57 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

كارثة بهذه الدولة.. هروب 70 تمساحا بسبب الأمطار الغزيرة

أطفال يحفظون القرآن
6:35 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

رغم تدمير الزلزال لمنازلهم.. أطفال مغاربة لم يتخلوا عن حصتهم لحفظ القرآن

زلزال المغرب 14
11:54 ص الخميس، 14 سبتمبر 2023

العلماء يكشفون لغز الأضواء الغامضة التي ظهرت قبل زلزال المغرب

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الداخلية
1:55 م السبت، 16 سبتمبر 2023

أنهى حياة وافد بطريقة بشعة.. بيان عاجل من الداخلية بشأن جريمة "عبدالله القحطاني"

رياح شديدة
1:25 م السبت، 16 سبتمبر 2023

تحذير من رياح شديدة تصل سرعتها لأكثر من 40 كيلو مترًا في الساعة على هذه المناطق

البحيري
1:17 م السبت، 16 سبتمبر 2023

حشود ضخمة .. الآلاف يشيعون الحكم السابق "حسن البحيري" في مقبرة النسيم

الداخلية
1:10 م السبت، 16 سبتمبر 2023

مصادرة سكنهم والتشهير بهم.. الداخلية تعلن عن الإطاحة بـ 15 في جريمة كبرى

خدمة القسط الميسر
12:59 م السبت، 16 سبتمبر 2023

هل برنامج القسط الميسر لمدة شهر أو أكثر؟.. "سكني" يرد

التأمينات الاجتماعية
12:57 م السبت، 16 سبتمبر 2023

التأمينات تكشف معلومات مهمة بشأن نظام تبادل المنافع