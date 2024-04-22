"المسند" يكشف مفاجأة حول أشعة الشمس والغلاف الجوي للأرض

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كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبدالله ‌المسند، أن أشعة الشمس الواصلة إلى كوكب الأرض لا تسخن الغلاف الجوي بشكل مباشر.





"المسند" يكشف مفاجأة حول أشعة الشمس والغلاف الجوي



احتكاك الشهب مع عناصر الغلاف الجوي



وأوضح على حسابه في منصة إكس، أن أشعة الشمس الواصلة إلى كوكب الأرض تُسخن الهواء من الأسفل بواسطة سطح الأرض؛ لأن أشعة الشمس قصيرة الموجة لا تسخن الهواء.وأضاف أنه عندما تصل إلى الأرض تُسخن سطح الأرض، والأخيرة تبعثها مرة أخرى عبر موجات حرارية طويلة الموجة تسخن بدورها الهواء.وأشار في الوقت نفسه إلى أن زخات الشهب عبارة عن ظاهرة جوية ضوئية، ناجمة عن جُسيمات صغيرة، تكون بحجم حبة الرمل أحياناً، تسبح في الفضاء ضمن نطاق النظام الشمسي، والراجح أنها من مخلفات المذنبات التي تدور حول الشمس، حيث يسبح المذنب في مداره ويترك خلفه حزاماً من الجُسيمات الدقيقة، المتفتتة من جرمها، حتى إذا ما تقاطعت الأرض معها جذبتها.وبين أنه بفعل احتكاك الشهب مع عناصر الغلاف الجوي تسخن، فتتوهج وتحترق، وقد تتفجر في الهواء أثناء اختراقها لطبقات الغلاف فتصبح رمادًا، وتراها العين المجردة لبضع ثوان في مشهد يأخذ بالألباب، وعليه هذا النوع من الشهب لا يصل إلى سطح الأرض، ولكن رماده قد يصل إلى السطح.