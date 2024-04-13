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آثار مدمرة على المناخ.. ارتفاع كبير في درجات حرارة المحيطات يثير قلق العلماء

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أرشيفية
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أثار التزايد الكبير في درجات حرارة المحيطات قلق العلماء الذين يدعون إلى إجراء مزيد من الأبحاث في شأن التغيرات الجارية ويخشون من أي آثار مدمرة على المناخ ككل.اضافة اعلان

معالجة ارتفاع درجة حرارة المحيطات:


وقال الأمين التنفيذي للجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات التابعة لليونسكو فيدار هيلغيسين "إن التغييرات تحدث بسرعة كبيرة لدرجة أننا بتنا عاجزين عن مراقبة تأثيرها"، معتبراً أن "معالجة ارتفاع درجة حرارة المحيطات مسألة طارئة".
وأضاف هيلغيسين خلال مؤتمر "عَقد المحيطات" الذي اختتم أمس الجمعة في برشلونة وشارك فيه 1500 شخص بين علماء وممثلي دول أو منظمات "من الضروري بذل جهد أكبر بكثير لناحية المراقبة والبحوث في الوقت الفعلي".

المناخ العالمي:

ووصلت درجة حرارة المحيطات التي تغطي 70% من مساحة الكوكب وتؤدي دورا رئيسيا في تنظيم المناخ العالمي، إلى رقم قياسي جديد في مارس، إذ بلغ متوسطها 21.07 درجة مئوية مُقاسة على سطح المياه، باستثناء المناطق القريبة من القطبين، بحسب مرصد كوبرنيكوس الأوروبي.

وهذا الارتفاع في درجات الحرارة الذي يتفاقم كل شهر منذ عام، يهدد الحياة البحرية ويؤدي إلى زيادة الرطوبة في الغلاف الجوي، مما يتسبب بحدوث مزيد من التقلبات المناخية كالرياح العنيفة والأمطار الغزيرة.

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