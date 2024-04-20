"المسند" يعلق على مقطع الطيار والبروق: ظاهرة جوية بصرية غاية في الندرة ويصعب مشاهدتها

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علق د. عبدالله ‌المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ في المملكة، على مقطع ظهور صواعق نادرة أمام أحد الطيارين خلال رحلة جوية.

وقال المسند، عبر حسابه في منصة إكس : إنها ظاهرة جوية بصرية غاية في الندرة وصعبة مشاهدتها".



بروق علوية باردة



🌩️ظاهرة جوية بصرية غاية في الندرة وصعبة مشاهدتها،

إنها بروق علوية باردة، تحدث فوق العواصف الرعدية العظيمة تُدعى بـ Jellyfish lightning (برق قنديل البحر)، أو Red Sprite (العفاريت الحمراء)

🌩️وهي عبارة عن تفريغ كهربائي على هيئة أشكالاً عجيبة، تشبه توهج مصباح الإضاءة الفلوريسنت (بدون… https://t.co/tjGI0PqNpt — أ.د. عبدالله ‌المسند (@ALMISNID) April 20, 2024

وأضاف : "إنها بروق علوية باردة، تحدث فوق العواصف الرعدية العظيمة تُدعى بـ Jellyfish lightning (برق قنديل البحر)، أو Red Sprite (العفاريت الحمراء).وأضاف : "هي عبارة عن تفريغ كهربائي على هيئة أشكالاً عجيبة، تشبه توهج مصباح الإضاءة الفلوريسنت (بدون حرارة).وتظهر على عدة ألوان أحمر أو برتقالي أو أخضر أو أزرق، وقد تظهر بشكل هالة حمراء".وختم المسند، بقوله : "قد تتشكل على ارتفاعات شاهقة تبلغ 50 -90 كم فوق سطح الأرض، وذلك في طبقة الأيونوسفير وهي نفس الطبقة التي يظهر فيها الشفق القطبي، وقد صورت لأول مرة عام 1989".