لماذا لا تطير الطائرات المدنية فوق جبال الهيمالايا؟ "المسند" يكشف مفاجأة

أ أ

كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، الدكتور عبدالله ‌المسند، عن سبب عدم تحليق الطائرات المدنية فوق جبال الهيمالايا.







لماذا لا تطير الطائرات المدنية فوق جبال الهيمالايا؟



السبب الأول:



السبب الثاني:



السبب الثالث:









السبب الأول: لكونها أعلى نقطة على سطح الأرض، وتُلقب بسقف العالم، وقرب قممها من مستوى طيران الطائرات.



السبب الثاني: صعوبة التنفّس: فمن المعروف أنّ الطائرات تطير في المتوسط بارتفاع 10 كم، في حين يصل ارتفاع قمم جبال هملايا نحو 8… لماذا لا تطير الطائرات المدنية فوق جبال الهيمالايا؟السبب الأول: لكونها أعلى نقطة على سطح الأرض، وتُلقب بسقف العالم، وقرب قممها من مستوى طيران الطائرات.السبب الثاني: صعوبة التنفّس: فمن المعروف أنّ الطائرات تطير في المتوسط بارتفاع 10 كم، في حين يصل ارتفاع قمم جبال هملايا نحو 8… pic.twitter.com/xY7oHxsPWd April 21, 2024



وأوضح عبر حسابه في منصة "إكس"، أن الطائرات المدنية لا تحلق فوق جبال الهيمالايا، لعدة أسباب:ويرجع لكونها أعلى نقطة على سطح الأرض، وتُلقب بسقف العالم، وقرب قممها من مستوى طيران الطائرات.صعوبة التنفّس؛ تحلق الطائرات في المتوسط بارتفاع 10 كم، في حين يصل ارتفاع قمم جبال هملايا نحو 8 كم، في حالة حدوث أيّ طارئ في الطائرة، فإنها ستضطرّ إلى أن تهبط لمستوى 3 كم فوق سطح البحر وبسرعة، وبالتالي فإنّ الطائرة ستواجه احتمال الاصطدام الحتمي بالجبال التي يناهز ارتفاعها 8 كم.ويرجع إلى وجود التيارات الهوائية القوية فوق جبال هيمالايا والتي تسبب مطبات هوائية تزعج ركاب الطائرة.