لماذا لا تطير الطائرات المدنية فوق جبال الهيمالايا؟ "المسند" يكشف مفاجأة

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كشف
أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، الدكتور عبدالله المسند، عن سبب عدم تحليق الطائرات
المدنية فوق جبال الهيمالايا.
لماذا
لا تطير الطائرات المدنية فوق جبال الهيمالايا؟وأوضح عبر حسابه في منصة "إكس"، أن الطائرات المدنية لا تحلق فوق جبال الهيمالايا، لعدة
أسباب:
السبب
الأول: ويرجع
لكونها أعلى نقطة على سطح الأرض، وتُلقب بسقف العالم، وقرب قممها من مستوى طيران
الطائرات.
السبب
الثاني:صعوبة
التنفّس؛ تحلق الطائرات في المتوسط بارتفاع 10 كم، في حين يصل ارتفاع قمم
جبال هملايا نحو 8 كم، في حالة حدوث أيّ طارئ في الطائرة، فإنها ستضطرّ إلى أن
تهبط لمستوى 3 كم فوق سطح البحر وبسرعة، وبالتالي فإنّ الطائرة ستواجه احتمال
الاصطدام الحتمي بالجبال التي يناهز ارتفاعها 8 كم.
السبب
الثالث:ويرجع
إلى وجود التيارات الهوائية القوية فوق جبال هيمالايا والتي تسبب مطبات هوائية
تزعج ركاب الطائرة.
لماذا لا تطير الطائرات المدنية فوق جبال الهيمالايا؟— أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) April 21, 2024
السبب الأول: لكونها أعلى نقطة على سطح الأرض، وتُلقب بسقف العالم، وقرب قممها من مستوى طيران الطائرات.
السبب الثاني: صعوبة التنفّس: فمن المعروف أنّ الطائرات تطير في المتوسط بارتفاع 10 كم، في حين يصل ارتفاع قمم جبال هملايا نحو 8… pic.twitter.com/xY7oHxsPWd