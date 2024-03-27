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التمساح "كوكا كولا" يخضع لإنقاص الوزن

تمساح
تماسيح
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يخضع تمساح يعيش خلف مصنع سابق لشركة كوكا كولا بولاية فلوريدا الأمريكية لنظام غذائي ليفقد بعضًا من وزنه الذي يزيد عن 181 كيلوجرامًا.اضافة اعلان
ونقل التمساح الذي يبلغ طوله 2.7 متر من أراضي مصنع كوكا كولا السابق في تيمبل تيراس بعد أن أثار الجيران مخاوف بشأن السياج التالف حول بركة الاحتفاظ.
وقرر الأطباء البيطريون وضع التمساح على نظام غذائي لإنقاص الوزن.
وقال جون بانر، مدير مركز "كورك انكونترز" للعناية بالتماسيح لقناة (WFLA-TV) : "هذا ثقيل بعض الشيء بالنسبة لهذا الحيوان" .

طعام التمساح

وقال الجيران الذين يعيشون بالقرب من المصنع إن بعض السكان المحليين كانوا يطعمون التمساح الذي أطلقوا عليه اسم كوكا كولا، لحم الغداء ولحم الخنزير من قبل السكان القريبين.
وأوضح بانر أن النظام الغذائي الجديد للتمساح سيكون أكثر ملاءمة لنوعه.
وتابع: "جميع التماسيح لدينا تحصل على مزيج من نظام غذائي الكريات. سنطعمه أيضًا الأسماك والدجاج أيضًا، وسنفعل ذلك بشكل منتظم، ونأمل أن ينخفض وزنه قليلاً".

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