اتصل بالشرطة فصادرت الكوكايين.. فعل غير متوقع من أغبى تاجر سموم

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في واقعة نادرة الحدوث، قام تاجر مخدرات بأغبى فعل يمكن تصوره، مما أدى إلى إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة البريطانية.





تاجر مخدرات يتصل بالشرطة: اضافة اعلان



لص يعيد سيارة عروسين:



وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الشرطة في وادي التايمز، جنوب شرقي البلاد، اعتقلت تاجر مخدرات، بعد أن اتصل بها للإبلاغ عن سرقة مخدراته.وكان أحد تجار المخدرات ويدعى "جيمس بومونت"، والبالغ من العمر 38 عاما، قام بالاتصال بالشرطة ليبلغها أن شخصا ما دخل منزله وسرق المخدرات، التي كان يخبئها داخله.وأوضحت الصحيفة أن بومونت لم يقف عند هذا الحد، بل قدم لعناصر الأمن قائمة بالمخدرات المسروقة، بما في ذلك الكوكايين والإكستاسي والكيتامين.وعند وصول الشرطة لتفتيش منزله، عثرت على مخدرات من الفئة الأولى، إضافة إلى مخدرات من الفئة الثانية، مثل القنب الهندي والكيتامين ومخدرات من الفئة الثالثة.وفي واقعة أخرى نادرة الحدوث، استعاد زوجان إيطاليان سيارتهما التي سرقت عقب حفل زفافهما.العجيب أن اللص ترك ملاحظة "مؤثرة" تركها عند إعادة السيارة للعروسين.وفي تفاصيل الواقعةالنادرة، ذكرت صحيفة "Corriere Adriatico" أن الزوجين لاحظا اختفاء سيارتهما في اليوم التالي من حفل زفافهما الذي أقيم في بلدة تقع بمقاطعة فوجيا جنوب إيطاليا.ونقلت الصحيفة عن الزوجين أن السيارة سرقت من داخل موقف سيارات تابع للفندق الذي أمضيا فيه ليلة زفافهما، وبداخلها ملابس الزفاف.وأوضحت أن الأسرة أعلنت عن المشكلة التي حدثت لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد يومين، تم العثور على سيارة فيات في مقاطعة فوجيا بالقرب من محطة المدينة.كما قام السارق بسد مدخلهم إلى فناء مبنى سكني، ولاحظه أحد أفراد الشرطة المارة.وكان داخل السيارة ورقة بحجم A4 كتب عليها المجرم "لص نعم ولكن بقلب"، مستخدما رمز السهم بدلا من الكلمة الأخيرة.