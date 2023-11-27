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إحصائية صادمة.. 9 حالات طلاق في الساعة بدولة عربية

الطلاق 3
أرشيفية
أ أ
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كشف مجلس ‏القضاء الأعلى العراقي، أمس الأحد عن إحصائية شهر أكتوبر 2023 بشأن حالات الزواج والطلاق في البلاد.

حالات الطلاق في العراق:اضافة اعلان


ونشرت صحف عراقية منها "السومرية" عن بيان للمجلس، أنه خلال شهر أكتوبر الماضي ، تم تسجيل 6934 حالة طلاق في عموم البلاد، باستثناء محافظات إقليم كردستان العراق الثلاث.

وأوضحت أن ذلك يعني حصول 231 حالة طلاق يومياً في المحاكم العراقية، وبالتالي أكثر من 9 حالات في الساعة الواحدة.

وكان العراق قد سجل قرابة "61276" حالة طلاق خلال أشهر 10 فقط من العام الماضي 2022 .

إحصائية صادمة عن الطلاق:


وبحسب تقرير نشر على موقع مجلس القضاء الأعلى، سجّلت أكثر من 73 ألف قضية طلاق خلال العام 2021 في العراق البالغ عدد سكانه 42 مليون نسمة، وهي حصيلة مماثلة لحصيلة العام 2018.

وبين أنه خلال العقد الممتد بين 2004 و2014، انتهى زواج واحد من بين كل خمس زيجات بالطلاق، وسجل خلال الفترة نفسها 516 ألفاً و784 طلاقاً من بين 2,6 مليون زواج.

أيضا بحسب ما نشرته "السومرية"، كشفت إحصائية رسمية عن تسجيل المحاكم العراقية 4092 حالة طلاق لنساء لم يبلغن الخامسة عشرة خلال عامي 2020-2021.

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