"أم الخبائث" أفقدته بصره بطريقة غريبة ومفاجئة

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فقد رجل في تايوان بصره، حيث تعرض لفقدان دائم للرؤية في إحدى عينيه بعد ليلة من الشرب المفرط للكحول والنوم بشكل غير صحي.





فقد بصره بسبب الكحول:



وفي التفاصيل فقد توجه المريض، البالغ من العمر 44 عامًا والذي لم يتم الكشف عن اسمه، إلى غرفة الطوارئ في مدينة بوزي بتايوان بعد أن شعر بفقدان الرؤية وألم شديد في عينه اليسرى لمدة ثلاثة أيام.وذكرت وسائل إعلام أن المريض أوضح أن الأعراض بدأت بعد خروجه لتناول الكحول وتناول دواء للأرق.وخلال فترة من اللاوعي، نام المريض بوضعية تضغط على العين المصابة، مما أدى إلى تدهور الحالة الصحية.وقد تبين عند فحصه من قبل الأطباء أن حدقة العين اليسرى لا تتحرك ولا تستجيب للضوء.وكشفت التحاليل عن شلل عضلات العين وانتفاخها، حيث وجد الأطباء أن الضغط على العين تسبب في تمزق الأوعية الدموية، مما أدى إلى حدوث نزيف وتورم في الأنسجة المحيطة بالعين، أدى إلى فقدان بصره.